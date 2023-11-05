عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعات مع المنسقين الإعلاميين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لبحث آخر المستجدات الخاصة بوحدة المنسقين الإعلاميين والرؤية الإعلامية ودور الوحدة خلال الفترة المقبلة.

حضر اجتماع وزير الشباب والرياضة مع وحدة المنسقين الإعلاميين، كل من الدكتور محمد فوزى، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والمراسم ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين، ومحمد الشاذلى، مدير عام الاعلام في وزارة الشباب والرياضة.

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أشرف صبحي لوحدة المنسقين الإعلاميين دوركم هام في نشر الأنشطة والتصدي للشائعات، فيتو

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي، بدور وحدة المنسقين الإعلاميين خلال الفترة الحالية وما تقوم به من مجهودات لنقل الصورة الصحيحة وما يتم على الأرض من إنجازات، خاصة المشروعات القومية الكبرى، واستغلال منصات الإعلام الرقمية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى لنشر الوعى لدى المواطنين بما تقوم به مديريات الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها من فعاليات وأنشطة وبرامج.

أشرف صبحي لوحدة المنسقين الإعلاميين دوركم هام في نشر الأنشطة والتصدي للشائعات، فيتو

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال الاجتماع على الدور المهم الذي تقوم به وحدة المنسقين الإعلاميين في التصدى للشائعات، والتعامل مع الأزمات بشكل سريع وفورى بالتعاون مع كافة الإدارات المختصة داخل المديريات، والتحرك بشكل مباشر وسريع لاحتواء أى أزمة، موضحًا أن المنسقين الإعلاميين بالمديريات هم المعنيين بالتعامل مع الإعلام بشكل مباشر والمصدر الخاص بالأخبار وما تتداوله الصفحات الاعلامية عن أنشطة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وشدد الوزير على ضرورة التعامل بشكل احترافى مع كافة الموضوعات والقضايا التي تخص الوزارة في مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على ما تقوم به الدولة من مجهودات دخل قطاعات الشباب والرياضة للنهوض المنظومة، وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

ووجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالتشبيك والتعاون والدمج ما بين وحدة المنسقين الاعلاميين والمكتب الإعلامي المركزي بوزارة الشباب والرياضة لتوحيد الرؤية الإعلامية والمضي قدما نحو تطلعات جديدة تتناسب مع حجم ما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات خلال الفترة الحالية.

الحملة القومية لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية

من ناحية أخرى، أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، فعاليات الأسبوع الثاني من الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة في كافة محافظات الجمهورية، والتي تحمل شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة.

واستكملت محافظات الشرقية، القاهرة، الوادي الجديد، بني سويف، أسوان، فعاليات الحملة داخل مراكز الشباب والأندية.

انطلاق الأسبوع الثاني من الحملة القومية لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات، فيتو

وتضمنت فعاليات اللقاءات الأربعة الحديث حول:" مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشاب والفتاة في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ثم التركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركائز أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة".

انطلاق الأسبوع الثاني من الحملة القومية لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات، فيتو

وتناولت أيضًا الحديث حول: "المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري وأن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة، وأكد سيادته على عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق".

انطلاق الأسبوع الثاني من الحملة القومية لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات، فيتو

كما تضمنت الفعاليات كذلك: "أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لدى الشباب، وزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدرات الشباب والشابات في آليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية، كذا تناول معايير الاختيار بين المرشحين، أشكال المشاركة السياسية،الانتخابات الرئاسية في مصر وأهميتها، الجهات المسئولة عن تنظيم الانتخابات، الانتخابات وصورة مصر في الخارج".



وأعرب المشاركون عن أهمية المشاركة السياسية لديهم حيث لا تقل أهمية عن مختلف أوجه التمكين الأخرى، فالتمكين السياسي يحقق اكتمال الصورة لعملية تمكينهم، وكذا مشاركتهم ضرورية لانخراطهم في العملية الديمقراطية مكتملة الأركان حيث تسهم في إحياء قيم الديمقراطية الحقة لديهم.