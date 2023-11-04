جيش الاحتلال: نتواصل مع مصر وأمريكا حول سيارات الإسعاف قبل عبورها معبر رفح

العملية البرية في غزة، قال المتحدث باسم جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا مستمرة في توسيع غاراتها الجوية على الأهداف في قطاع غزة.

استهداف عدة مناطق لحزب الله

وأضاف: قواتنا هاجمت عدة أهداف لحزب الله في لبنان ردًّا على إطلاق القذائف، وأسقطنا اليوم صاروخًا أطلقته حماس من خلال منظومة السهم ونواصل الدفاع عن إسرائيل من كل مكان.



جولة في غزة

وزعم الناطق بإسم جيش الاحتلال إلى أنه رافق رئيس الأركان الإسرائيلي في جولته داخل غزة وتم لقاء القادة في الميدان، متابعًا: سنواصل تعميق إنجازاتنا في قطاع غزة الليلة وفي الأيام المقبلة.

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ارتفاع قتلى الاحتلال الإسرائيلي

وأكد: ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 345.



دعوة لسكان شمال غزة

وزعم: منذ بداية الحرب نحن ندعو سكان شمال غزة النزول جنوبا فهناك الأمن والشرب والغذاء حتى لا تستخدمهم حماس كدروع بشرية.

القضاء على يحيى السنوار

وتابع: نحن نحاول القضاء على يحيى السنوار في غزة وإعادة المخطوفين لدى حركة حماس.

فحص سيارات الإسعاف قبل عبورها معبر رفح

وبسؤاله عن حقيقة فحص سيارات الإسعاف التي تتوجه إلى مصر، علق: "معبر رفح يدار عن طريق مصر ونحن على اتصال مع المصريين والولايات المتحدة، وهم من يمررون المساعدات الإنسانية بعد فحصها، وأيضًا عندما أخذ المصابين إلى مصر هذه جهود جيدة لأنه يجب إخلاء المستشفيات لأنها مؤسسات إرهابية علي حد زعمه ولا بدَّ من معالجة الأمور، ونحن ننظر من ناحية استخبارية على كل من يعبر ونشارك المصريين ما هو مطلوب.



وتابع: تأكدنا أن كل المصابين الذين نقلوا إلى مصر ليس من بينهم أي عناصر تابعة لحركة حماس، ونفحص سيارات الإسعاف قبل عبورها معبر رفح، وأيضَا نفحص الإمدادات قبل دخولها إلى غزة وذلك بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة.



وأكد: أن الوقود لن يدخل قطاع غزة.