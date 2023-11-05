قرعة الحج 2024، مواعيد إجراء قرعة الحج فى أسيوط والأقصر والسويس

قررت وزارة الداخلية إجراء مراسم قرعة الحج العلنية 2024 لمحافظات أسيوط والسويس والبحر الأحمر والأقصر يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجارى 2023.

مواعيد اجراء قرعة الحج 2024 فى أسيوط والأقصر والسويس

وستكون مراسم القرعة العلنية إلكترونيا دون تدخل عنصر بشرى.

وحددت وزارة الداخلية البيانات المطلوبة للتقديم فى قرعة الحج على مستوى الجمهورية.

البيانات المطلوبة للتقدم فى قرعة الحج 2024

الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها

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المكون من أربعة عشر رقمًا، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث إنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه فى حالة الضرورة، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومى - صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها - الحالة الصحية - رقم هاتف المحمول الشخصى) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.