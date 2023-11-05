الأحد 05 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

إنجي علاء توجه رسالة لبيومي فؤاد: الفنان الحقيقي بيكون مهموم بالناس

إنجي علاء، فيتو
إنجي علاء، فيتو

وجهت الكاتبة إنجي علاء عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير "اكس" (تويتر سابقا) رسالة للفنان بيومي فؤاد، عقب حديثه بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا. 

إنجي علاء 

وكتبت إنجي علاء قائلة: "انت كفنان مبدع ربنا انعم عليك بنعمة قدرها عظيم.. لو محترمتهاش محدش هيحترمك وهتبقى رخصت فنك ونفسك.. ومن سمو الفن انه مرآة لمشاعر المجتمع".

وتابعت: "الفنان الحقيقي بيكون مهموم بهموم الناس.. حاسس بيهم.. بيعبر عنهم.. وحتى وهو بيرفه عنهم بيقدر يوصل رسالة تفيدهم وتأثر فيهم وهو بيرقق مشاعرهم.. الفنان الحقيقي بيحترم مهنته وبيحترم الموهبة اللي ربنا ادهاله وبيحترم نفسه وعارف قيمة فنه.. انا بريئة من العبث اللي بيحصل ده.. الفن أرقى من كده بكتير". 

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مسرحية زواج اصطناعي 

وكان الفنان بيومي فؤاد قد قدم مؤخرا مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وكانت قد سادت حالة من الجدل بعدما اعتذر الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة فيها تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من عدوان وقصف إسرائيلي غاشم على قطاع غزة. 

ومسرحية زواج اصطناعي من بطولة بيومي فؤاد ومي عز الدين  ومحمد أنور وسليمان عيد ومصطفي غريب. 

وتناقش المسرحية الذكاء الاصطناعي ai.. وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، الذي يستخدم معهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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