كشفت وزارة الداخلية عن بدء إجراءات قرعة الحج لموسم 2024 على مستوى الجمهورية مطلع الأسبوع المقبل.

موعد إجراء قرعة الحج فى البحيرة والغربية وبنى سويف

وحددت وزارة الداخلية، موعد إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة –بورسعيد –الغربية –بنى سويف - جنوب سيناء –أسوان) سيكون يوم الأثنين 13 نوفمبر 2023.

كانت وزارة الداخلية قررت تخصص نسبة الـ 3 % من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنًا ومرافقيهم بكل مديرية على حده، وذلك فى ضوء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1445 هـ / 2024 م.

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إجراءات وشروط التقديم فى قرعة الحج لعام 2024



وتقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازليًا حسب السن لكل مديرية على حده، ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية ويدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة، مع مراعاة إدراج كبير السن أولًا على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلى "مقدم الطلب" ثم يدرج تباعًا المرافق له.

وأوضحت وزارة الداخلية، فى حالة تقديم طلب حج زوجى كلاهما من كبار السن (70 عام فأكثر) أو مــن ذوى الهــمم على سـبيل الاستثناء.. فيُشــترط اصـــطحابهما لمُرافــق واحد فقـــط مـن الأقــارب حتى الــدرجة الرابعــة شريطـــة تمتعـه بحالة صحية جـيدة ليكون قادرًا على رعايتهما مـــن الناحية الصحية والعمرية (أقل مـن 70 عام) وتُطبق شــروط الاستثنــاء الســـابق ذكرها عليه ويتم مناظرة المرافق من مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية - أو من يُنيبه - عقب الفوز بقرعة الحج، وفى حالة عدم توافر الشروط حال مناظرته يتم استبداله بمرافق بديل.

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