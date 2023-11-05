نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون عودة رهائننا

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة لحين عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر وعددهم أكثر من240.

وقف إطلاق النار في غزة

وقال نتنياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون عودة رهائننا. نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا. سنستمر حتى نهزمهم.

وشارك آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، مطالبينه بالتنحي عن منصبه بشكل فوري وإعادة المحتجزين لدى حركة حماس إلى أهاليهم.

وكانت حركة حماس أسرت أكثر من 200 شخص، أثناء هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الحركة، السبت، إنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيرا.

وأضافت: بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدا بسبب استمرار العدوان على غزة.

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من ناحية أخرى كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر طرد طيار من الخدمة بسبب تهديدات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على واتساب.



جندي يهدد نتنياهو في رسالة

وكتب الطيار الذي يعمل لدى جيش الاحتلال ويدعى نوف إيريز في رسالة إلى أصدقائه:" سنسقط نتنياهو عندما ينتهي هذا”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قرر قائد سلاح الجو الجنرال تومر بار إنهاء خدمة الاحتياط للجنرال (احتياط) نوف إيرز على الفور بعد أن تحدث عن موضوعات سياسية أثناء الخدمة"

وتعرض نتنياهو لأكثر من مرة لهجوم من قبل جنود وقادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الكارثة التي حلت بإسرائيل إزاء عملية طوفان الأقصى.

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر جندي إسرائيلي، يهاجم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في إحدى القواعد العسكرية، وقال له: "أنت خربت إسرائيل".



الهجوم على نتنياهو في قاعدة عسكرية



وظهر الجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي في الفيديو وهو ينهال بالألفاظ النابية على نتنياهو ويحمله المسؤولية عن مقتل أصدقائه.

وقال الجندي الإسرائيلي في الفيديو: "أنت السبب في كل هذه الهجمات.. كل أصدقائي تم ذبحهم. أنت خربت إسرائيل".

وعلى الفور قام قائد الفرقة بالتوجه إلى الجندي قائلا: "هذا غير مناسب الآن.. أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا"، ومن ثم قام بدفعه.

وبحسب موقع روسيا اليوم، رد عليه الجندي قائلا: "لا تلمسني. هذه ليست قاعدتك بل قاعدتنا جميعا".

