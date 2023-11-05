الأحد 05 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

رحاب رضوان نجمة تتلألأ في سماء رياضة رفع الأثقال.. حقنة بالخطأ تسببت في شلل لابنة الشرقية ورسمت طريق البطولات العالمية.. والرئيس يمنحها وسام الجمهورية (صور)

رحاب رضوان بطلة رفع
"رحاب رضوان" بطلة رفع الأثقال، فيتو

شهدت عزبة الحواط التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية  خلال الساعات الماضية فرحة غامرة بعد حصول ابنة العزبة رحاب أحمد رضوان على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتى أقيمت بمصر في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري بصالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر.

26 ميدالية حصيلة أبطال مصر البارالمبيين في رفع الأثقال بكأس العالم حتى الآن

رحاب رضوان بطلة عالمية رغم المأساة

والبطلة رحاب أحمد رضوان تبلغ من العمر32 عاما  وهي متزوجة ولديها طفلة 9 سنوات وحاصلة علي ليسانس آداب قسم إنجليزى.

ريحاب رضوان بطلة عالمية رغم المأساة،فيتو

وأكدت أسرتها في تصريحات خاصة لفيتو، أن نجلتهم حافظة لكتاب الله وبذلت ما في وسعها حتى تحقق لها ما أرادت، مؤكدة أنها صاحبة إرادة وإصرار فقد أصيبت وهى طفلة رضيعة بشلل أطفال بسبب حقنة بالخطأ ،ولكنها تحدت جميع العقبات والصعاب حتى الوصول إلى أحلامها وتحقيق النجاح.

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منزل البطلة ريحاب رضوان،فيتو

وأضافت الأسرة: إن البطلة المصرية حصلت على العديد من الميداليات أبرزها الميدالية الذهبية لبطولة فزاع بدبى لعام 2019، والميدالية الذهبية للبطولة الأفريقية بالجزائر 2018،  والميدالية الذهبية ببطولة العالم بالمكسيك 2017، والميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية ريو دى جانيرو بالبرازيل 2016، والميدالية الذهبية لبطولة فزاع الدولية دبى الإمارات العربية 2016، والميدالية الذهبية بطولة فزاع الدولية دبى الإمارات العربية 2015، والميدالية البرونزية لبطولة أوروبا المفتوحة بالمجر 2015، والميدالية الذهبية بطولة فزاع الدولية دبى الإمارات العربية 2013، والميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وذهبيتى منافسات وزن تحت 50 كجم بطولة أفريقيا المفتوحة وبطولات أخري.

ريحاب رضوان بطلة عالمية رغم المأساة،فيتو

كما حصلت نجلتهم على وسام الجمهورية فى الرياضة من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية مرتين على التوالى لعام 2016 و2017.

غراب يهنئ بنت الحواط

 

وهنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في وقت سابق ابنة قرية الحواط التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، بعد أن نجحت البطلة المصرية في رفع وزن 134 كجم ضمن منافسات وزن 55 كجم ، متمنيًا لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع إسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

اسرة البطلة ريحاب رضوان،فيتو

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا في دعم قطاع الرياضة والرياضيين، وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

مسقط رأس البطلة المصرية،فيتو

يذكر أن البطولة شارك فيها 70 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة وهي: (إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوي، غينيا، كينيا، مصر) حيث تعد أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

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