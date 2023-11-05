26 ميدالية حصيلة أبطال مصر البارالمبيين في رفع الأثقال بكأس العالم حتى الآن

أثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حصد المنتخب المصري البارالمبي لرفع الأثقال 26 ميدالية متنوعة حتي الآن في كأس العالم لرفع الأثقال، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

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جاءت الميداليات بواقع 11 ميداليات ذهبية و11 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية.

ويشارك في منافسات البطولة 70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوى، غينيا، كينيا، مصر“.

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين من أجل التأهل إلى باريس 2024.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرص على تهنئة اللاعب مندي أحمد عبد العظيم واللاعب عبد الباسط موسى بعد تتويجهما بفضية وبرونزية كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (٣-٥) نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين.

وزير الرياضة يُهنئ مندي عبد العظيم وعبد الباسط موسى

وحقق البطل المصري مندي أحمد عبد العظيم الميدالية الفضية في منافسات وزن ٦٥ كجم بعد رفع ثقل 120 كجم، وحقق البطل المصري عبد الباسط موسى في منافسات وزن 97 كجم بعد رفعه ثقل 201 كجم.

ويشارك في منافسات البطولة 70 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة هى “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوي، غينيا، كينيا، مصر“.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، علي متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات، وذلك من خلال تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد.

أشار "صبحي" إلى دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، يُعد الدافع الأول وأحد الأسباب الرئيسية في تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كلًا من: “ أندريه اتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت مدربًا عامًا، هاني محمود مدربًا، شعبان يحيى مدربًا، علي محمد إداريًا“.

بينما تضم قائمة المنتخب 21 لاعبا و12 لاعبة، حيث يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “محمد صبحي، محمد سعيد المنياوي، طه عادل، محمود صبري، عبد الباسط مجدي، محمد علي، مظهر تمام، عمرو فاروق، أحمد سمير، عبد الرحمن الشربيني، محمد حسين، حسن العطار، مروان أحمد، هادي صموائيل، عادل محمد مصدق، إبراهيم حامد، منصور صبحي، فؤاد السيد، ممدوح القذافي، مندي أحمد، وحسام الجعفري“.

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من: “صباح محمد، إيناس محمد، صفاء محمد، راندا تاج الدين، نادية فكري، ريحاب رضوان، حسناء إبراهيم، أميمة عمر، نادية حسن، فاطمة محروس، إيمان شلبي، ورانيا المرشدي“.