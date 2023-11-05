الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل البيتزا زي المحلات، مش هتشتريها من بره تاني

البيتزا الايطالية،
البيتزا الايطالية، فيتو

طريقة عمل البيتزا، زي المحلات، أصبحت في الآونة الأخيرة مطلب الكثير من ستات البيوت، بدلًا من شراءها جاهزة، لارتفاع أسعارها بشكل كبير ومبالغ فيه، في المحلات، خاصة المحلات الشهيرة، وطريقة عمل البيتزا من الطرق التي حيرت الكثير من ستات البيوت، وهي من الاكلات الإيطالية التي يعشقها الجميع في كل أنحاء العالم، خاصة الأطفال الصغار، فقد أصبحت البيتزا من أشهر الاكلات السريعة في العالم أجمع.

ولأن الكثير من ستات البيوت والأمهات تفضل أن تطهي مختلف الاكلات بيديها في البيت لأبنائها، فنقدم في السطور التالية، طريقة عمل عجينة البيتزا في البيت، كأشهر المحلات، مع اختيار الحشوات التي يفضلها أفراد أسرتك، من مطبخ الشيف آسيا عثمان.

Advertisements

طريقة عمل البيتزا الاحترافية

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البيتزا الاحترافية، حتى لا تحتاجين لشراءها لأبنائك مرة أخرى

مكونات عمل العجينة:

٥٠٠ جرام دقيق فاخر
نصف ملعقة صغيرة ملح
ملعقتين كبيرتين عسل
ملعقة كبيرة خميرة
كوب وثلت ماء ( ٣٧٥ مل )

مكونات الحشو:
صدر دجاج مشوي
ربع كوب صلصة البيتزا
كرة صغيرة موزاريلا مبشورة
أوراق كزبرة خضراء
مشروم طازج مقطع شرائح

مكونات البيستو:
حزمة أوراق كزبرة طازجة
٤ فصوص ثوم مفروم
ربع كوب لوز مقشر
ربع كوب جبن بارميزان مبشور
ربع كوب زيت زيتون
ملح وفلفل

طريقة عمل البيتزا بالفراخ:
 

توضع مكونات البيستو في الخلاط ثم تطحن جيدا الى الحصول على صلصة غنية.
تمزج الخميرة مع قليل من الماء الدافئ ثم توضع جانبا لتتفاعل.
بعد بضع دقائق يضاف لها العسل ثم تمزج جيدا.
يمزج الدقيق مع مزيج الخميرة ثم يضاف الماء الدافئ ويعجن الكل بأطراف الأصابع للحصول على عجين ناعم.
يدعك جيدا على سطح مرشوش بالدقيق، ثم تدعك جيدا إلى أن تصبح عجينة البيتزا لينة.
تغطى ببلاستيك وفوطة وتترك تتخمر ويتضاعف حجمها في مكان دافئ الى حين الاستخدام.
تفرد عجينة البيتزا على سطح العمل أو الصينية.
توزع صلصة البيتزا على البيتزا دون الوصول للأطراف ثم تضاف صلصة البيتزا عشوائيا باستخدام الملعقة، ثم ترش الموزاريلا
يقطع صدر الدجاج لشرائح، ثم يوزع مع الفطر والزيتون على وجه البيتزا.
يرش الفلفل الأسود على الوجه وزيت الزيتون، ثم تخبز البيتزا في فرن متوسط الحرارة لمدة ١٥ دقيقة، إلى أن تنتفخ وتتحمر.
تقدم ساخنة بالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة البيتزا
 

صلصه-البيتزا

وحتى تصنعي ألذ بيتزا، نقدم لكي أيضا سر عمل صلصة البيتزا، لتضعينها على سطح العجينة، لتبهري أفراد أسرتك بالبيتزا كالتي يتناولنها في أشهر المحلات.

مكونات صلصة البيتزا:
٤ فصوص ثوم
٤ حبات طماطم
حزمة صغيرة اوراق ريحان
٣ ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملح وفلفل

طريقة تحضير صلصة البيتزا:

تفتح الطماطم من الاسفل على كل علامة x باستخدام السكين، ثم توضع في ماء مغلي على النار مدة 4 دقائق.
تصفى الطماطم، وتترك لتبرد ثم ينزع عنها الجلد وتفرم قطع صغيرة.
يسخن الزيت في قدر على النار ثم يشوح الثوم.
يضاف الريحان، الملح والفلفل ويقلب الكل لمدة دقيقة.
تضاف الطماطم ثم تترك لتغلي على نار متوسطة مدة 10 دقائق.
توضع في مصفى كبير ثم تصفي جيدا للتخلص من القطع الكبيرة واستخلاص الصلصة الناعمة المنكهة فقط.
توضع ببرطمانات ثم تحفظ بالثلاجة الى حين الاستخدام.
 

طريقة عمل البيتزا، من الألف إلى الياء وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل اللانشون في البيت أوفر من الجاهز ومكوناته مضمونة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البيتزا الايطالي البيتزا بالفراخ زي الجاهزة البيتزا باللحمة المفرومة طريقة البيتزا في البيت طريقة صلصة البيتزا طريقة البيتزا الاحترافية

مواد متعلقة

طريقة عمل البيتزا، بدقيق الشوفان للريجيم

طريقة عمل عجينة البيتزا، أكلة خفيفة وسريعة فى الصيف

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يفصل طيار من الخدمة بسبب تهديده بإسقاط نتنياهو

موعد مباراة الوداد المغربي وصن داونز في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي

كل ما تريد معرفته عن المؤتمر الدولي للنقل الذكي

قائمة بالأشياء الأكثر تهريبا في مطار القاهرة خلال أكتوبر (صور)

الشبورة المائية تغلق شوارع وميادين الإسكندرية وتعطل الحركة المرورية (فيديو)

أحمد السقا يجري عملية "الزائدة الدودية"

طريقة عمل البيتزا زي المحلات، مش هتشتريها من بره تاني

زي النهاردة، مولد إبراهيم الأول ضحية سيدات الحرم السلطاني العثماني

Advertisements

منوعات

المزيد

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

فنانون في قاعة مشاهير الروك: "أوقفوا إطلاق النار في غزة" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 5-11-2023

بدء تسليم دفعة من شقق سكن مصر للحاجزين بالقاهرة الجديدة

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. العدوان الأكثر دموية وتدميرا للقطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية