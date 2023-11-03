خبير قانون دولي يكشف الفرق بين الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار

الهدنة الانسانية ، قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى إن الجرائم الإسرائيلية لا تتوقف في غزة فأزيز الطائرات ودوي المدافع وقعقعة البنادق ما زال مستمرا، ومع ذلك ما برحت آلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية تقتل، وتدهس، وتدمر، وتسوي بالأرض الأخضر واليابس في غزة.

وأكد أن العديد من المسئولين الأمريكيين قالوا أمس الخميس، أن الولايات المتحدة لا تؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح الفصائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم الصفوف وشن هجمات جديدة، لكن الإدارة الامريكية تدعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة لتمكين المساعدات من الدخول وخروج المحتجزين.

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الحوار السياسي وتدابير بناء الثقة بين المتحاربين

وقال في تصريح لفيتو: ما يهم الآن هو التمييز بين المصطلحين: الهدنة لأغراض إنسانية، ووقف إطلاق النار المستدام، فالهدنة الإنسانية تعليق مؤقت للأعمال العدائية لغرض إنساني محدد، مثل السماح بإيصال المساعدات أو إجلاء المدنيين، وفي المقابل، يعني وقف إطلاق النار المستدام وقف أكثر ديمومة واستدامة للأعمال العدائية، والذي يكون مصحوبًا عادةً بتدابير أخرى لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، مثل الحوار السياسي وتدابير بناء الثقة بين المتحاربين.

تجارب سابقة للهدنة الانسانية

وأضاف: شهدت النزاعات المسلحة في السنوات الأخيرة أمثلة بارزة علي الهدنة الإنسانية، ففي عام 2018، وافقت الأطراف المتحاربة في اليمن على هدنة إنسانية للسماح بإيصال الغذاء والمساعدات الأساسية الأخرى إلى ملايين الأشخاص المحتاجين، وفي عام 200، اتفقت روسيا وأوكرانيا على هدنة إنسانية للسماح بإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأشار إلى أنه في المقابل هناك أيضا أمثلة بارزة على وقف إطلاق النار المستدام الذي يمكن التعويل عليه لتحقيق سلام دائم بين الأطراف المتحاربة، ففي عام 1998 وضعت اتفاقية الجمعة العظيمة حدًا للصراع الذي دام عقودًا من الزمن في أيرلندا الشمالية، وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الالتزام به إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

ولفت إلى أن عام 2016، شهد توقيع الحكومة الكولومبية وجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المتمردة اتفاق سلام يتضمن وقف إطلاق النار الذي تم دعمه أيضًا إلى حد كبير



الفروق بين الهدنات الإنسانية ووقف إطلاق النار المستدام

وتابع: هناك فروق رئيسية بين الهدنات الإنسانية ووقف إطلاق النار المستدام

أولا المدة: عادة ما تكون فترات الهدن الإنسانية أقصر من فترات وقف إطلاق النار المستدامة؛ وذلك لأنها مصممة لتلبية حاجة إنسانية محددة، مثل توصيل المساعدات أو إجلاء المدنيين.

ثانيا النطاق: لا تنطبق الهدنات الإنسانية عادةً إلا على منطقة محددة أو على أنواع محددة من الأعمال العدائية، ومن ناحية أخرى، فإن وقف إطلاق النار المستدام ينطبق عادة على جميع الأعمال العدائية في جميع أنحاء منطقة النزاع.

ثالثا التدابير المصاحبة: تعد التدابير المصاحبة لوقف إطلاق النار بين المتحاربين أكثر السمات المميزة لاتفاق وقف إطلاق النار عن الهدن الإنسانية، فلا تكون الهدنة الإنسانية مصحوبة عادة بتدابير أخرى لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وأكد أن وقف إطلاق النار المستدام يهدف إلى أن يكون أكثر استدامة وأن يرسي الأساس لسلام دائم، وعادة ما يتم التفاوض بشأنه بين الأطراف المتحاربة نفسها وتكون مصحوبة بتدابير أخرى، مثل الحوار السياسي وتدابير بناء الثقة، لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.