خبير يوضح كيفية تعامل القانون الدولي مع الجرائم الإسرائيلية

القانون الدولى، أوضح الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، كيفية تعامل القانون الدولى مع إسرائيل قائلا إن القانون الدولى الإنسانى هو قانون النزاعات المسلحة فقد شرع وأنشئ هذا القانون من أجل حماية المدنيين غير المشتركين فى النزاعات المسلحة وبالتالى القانون يهدف من تسميته إلى أنسنة النزاع المسلح أى مراعاة الجانب الإنسانى وقت النزاعات.

التهجير القسرى

واكد فى تصريح لفيتو أن هناك مقولة للمحارب وهى إن استطعت أن تأسر فلا تجرح وان استطعت ان تجرح فلا تقتل وان استطعت ان تقتل فلا تمثل بالجثة وبالتالى هذا القانون يعرف جرائم القصف العشوائى كجريمة حرب والتهجير القسرى كجريمة حرب وحرب الابادة وجرائم قتل المدنيين من الاطفال والنساء والعجائز كجرائم حرب وفقا للمادة 8 لنظام المحكمة الجنائية الدولية.

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وتابع ان القانون الدولى وصف الابعاد او النقل القسرى من مكان الى مكان اخر داخل الدولة بانها جريمة حرب وبالتالى القانون قال ان المسئولية تقع على الدولة التى تمارس هذة الجرائم والقانون فى معظمه يقر مسئولية الاشخاص مدنيين وعسكريين من الذين يشاركون فى الجرائم الدولية سواء جريمة الحرب او الابادة الجماعية.

مجرمو الحرب الإسرائيليين



وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت فعلا في عام 2021 ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في المستوطنات غير الشرعية، إلى جانب جرائم الحرب المرتكبة أثناء حملة الغرث الصامت التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبالتالي يمكن لـ فلسطين باعتبارها عضوا في الجنائية الدولية أن تطلب من المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية ضم ما تدعيه فلسطين على إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية اعتبارا من 7 أكتوبر الماضي إلى الجرائم التي بدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيها.

اتفاقية جنيف الرابعة

وأضاف: هناك آلية أخرى للتحرك ضد الجرائم الإسرائيلية، ويمكن عند انتهاء هذه الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر، ان تطلب فلسطين من مكتب المدعي العام للمحكمة بالتحقيق في الجرائم الأخيرة، فضلا عن إمكانية مطالبة فلسطين من كافة الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949والمعنية بحماية المدنيين تحت الاحتلال، إن يفوا بالتزاماتهم الدولية بمقاضاة الإسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين بارتكاب جرائم حرب منذ 7 أكتوبر، ولان إسرائيل ليست عضوا بالأمم المتحدة فتستطيع أي دولة عضو أن ترفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تأسيسا على خرق إسرائيل لأي معاهدات دولية مثل الإبادة الجماعية وهنا يشترط في الدولة التي ترفع القضية أن تكون طالبت إسرائيل بالالتزام تجاه هذه المعاهدات الدولية.