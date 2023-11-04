السبت 04 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم السبت في الأسواق، الذرة تسجل 14800 جنيه

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتهما في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم السبت

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم السبت، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 14400 جنيه، ذرة برازيلي نحو 14400 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 13400 جنيه، ذرة تركي بسعر 13500 جنيه، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 15200 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم السبت، سجلت صويا 46% بسعر 32 ألف جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 32 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 30 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت، سجل متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21700 جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 21400 جنيه، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21300 جنيه، علف بادي نامي بسعر 21100 جنيه.

وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم السبت نحو 19500 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 18700 جنيه، وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20 ألف جنيه.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم السبت، سعر قدره 39 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 11100 جنيه، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 20 ألف جنيه.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم السبت

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم السبت، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12700 جنيه، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12400 جنيه، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 12700 جنيه، قمح روسي 12.5% بسعر 13 ألف جنيه.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم السبت

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم السبت، فبلغ سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14750 جنيهًا، دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيه.

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم السبت، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم السبت

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم السبت، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 50 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 48 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 47500 جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم السبت

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت ذرة مكرر بسعر 51 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 48500 جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 12750 جنيه،  زيت عباد مكرر بسعر 51 ألف جنيه.

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