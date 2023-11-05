الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأوقاف: افتتاح 24 مسجدًا الجمعة القادمة (صور)

المساجد التى سيتم
المساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة القادمة،فيتو

أوضحت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة إعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم  افتتاح ( 24 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023م، منها ( 22 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا.

إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد الفترة الماضية 

 ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 312 ) مسجدًا منها ( 239 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 73 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 10/ 11/ 2023 م عدد (11334) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(272) مليون جنيه.

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المساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة القادمة 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 

مديرية أوقاف القاهرة

1. مسجد الحي القيوم – مدينة بدر
مديرية أوقاف الشرقية
2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق
3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا
4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق
5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية


مديرية أوقاف المنيا


6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة 
مديرية أوقاف بني سويف
7. مسجد النور – قاي - إهناسيا
8. مسجد سعد بن معاذ – الحي الرابع – شرق النيل – بندر بني سويف
مديرية أوقاف الجيزة
9. مسجد حسين عزيز - العياط
10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر


مديرية أوقاف أسيوط


11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط
12. مسجد الفتح الإسلامي – مسارة - ديروط
13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط
14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط


مديرية أوقاف الغربية


15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول
16. مسجد الرحمة – كفر بلشاي – كفر الزيات
مديرية أوقاف سوهاج
17. مسجد آل البي – الدويك - طما


مديرية أوقاف مطروح


18. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2 
مديرية أوقاف الوادي الجديد
19. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط


مديرية أوقاف البحيرة


20. مسجد الصيرفي – أبو حمص
مديرية أوقاف الفيوم
21. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي
22. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الري – إطسا 
ثانيًا: مساجد الصيانة:


مديرية أوقاف الفيوم


1. مسجد الرحمن – عزبة محمود علي سليمان


مديرية أوقاف القليوبية


2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب

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