الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

خلال24 ساعة، ضبط 243 قضية مخدرات وتنفيذ 59 ألف حكم قضائى

حملة أمنية،فيتو
حملة أمنية،فيتو

شن  قطاع الامن العام  بالاشتراك مع جميع مديريات الأمن، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تحرير 61 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الداخلية تعقد دورات تدريبية بحقوق الإنسان لعدد من الكوادر الأمنية

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال24 ساعة عن ضبط (243) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (276) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (113,097 كيلو جرام)،  كمية من مخدر البانجو وزنت (31,200 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (18,400 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,685 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,840 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 800 جرام)،  كمية من مخدر الآيس وزنت ( 746جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (617 جرام).
 

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ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 46 قطعة سلاح نارى بحوزة 43 متهم، و175 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 59185 حكم قضائى متنوع شملت (166) حكم جناية، (19261) حكم حبس جزئى، (3480) حكم حبس مستأنف، (28345) حكم غرامة، (7933) مخالفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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