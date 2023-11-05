الأحد 05 نوفمبر 2023
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عصام كامل
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حوادث

تحرير 61 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات اعلى الطرق،
حملات اعلى الطرق، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

تحرير 61279 مخالفة مرورية متنوعة 

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 61279 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها 10991 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 475 مخالفة السير بدون تراخيص، 1416 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 21 مخالفة موقف عشوائى، 6 مخالفات شروط التراخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وعلى جانب آخر،وقع اليوم الأحد، انقلاب سيارة نقل محملة قطن بمحافظة الغربية مما اسفر عن اصابة السائق ومساعده وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالقطن على مزلقان البحر في نطاق قرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات.

 وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين انقلاب سيارة نقل محمله بالقطن مما اسفر عن اصابة السائق ومساعده بجروح سطحية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة

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مخالفة مرورية مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة السير بدون تراخيص التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة مخالفات شروط التراخيص

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انقلاب سيارة نقل محملة قطن فى الغربية وإصابة السائق ومساعده

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