تحرير 61 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

تحرير 61279 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 61279 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 10991 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 475 مخالفة السير بدون تراخيص، 1416 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 21 مخالفة موقف عشوائى، 6 مخالفات شروط التراخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وعلى جانب آخر،وقع اليوم الأحد، انقلاب سيارة نقل محملة قطن بمحافظة الغربية مما اسفر عن اصابة السائق ومساعده وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالقطن على مزلقان البحر في نطاق قرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين انقلاب سيارة نقل محمله بالقطن مما اسفر عن اصابة السائق ومساعده بجروح سطحية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة