دستة أشرار، 12 شخصية في أمريكا يديرون الهجوم الوحشي على غزة

الهجوم على غزة، منذ تنفيذ عملية طوفان الأقصى في7 أكتوبر الماضي على يد كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- تواجه الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن أصعب اختبار لها.

إدارة العدوان الإسرائيلي على غزة

وسلط موقع اكسيوس في تقرير له الضوء على العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن يتلقى إحاطات مرة واحدة على الأقل يوميا، ويتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات في الأسبوع.

إدارة بايدن، فيتو

وأضاف الموقع الأمريكي في تقريره عن أحداث حماس وإسرائيل، أن الرئيس بايدن يتلقى المشورة حول العدوان الإسرائيلي على غزة من دائرة ضيقة من المسؤولين في إدارته والتي تكون حاضرة عند اتخاذ القرارات المهمة بشأن الصراع المستمر.

ووفقا لموقع أكسيوس فإن هذه القائمة تضم:

انتوني بلينكن، وزير الخارجية. لويد أوستن، وزير الدفاع. جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي. جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي. وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية. أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية. دافيد ساترفيلد، المبعوث الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط. بريت ماكجورك، منسق مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط. كامالا هاريس، نائبة الرئيس. فيل جوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس. روجر كارستينز، المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن. الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية.

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الدعم الأمريكي الكبير لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى

وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعما كبيرا لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى، سواء عسكري أو اقتصادي أو سياسي أو حتى غطاء إعلامي

الهجوم على غزة، فيتو

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وفي خلال الأيام الماضية وافق الكونجرس الأمريكي على تقديم مساعدات لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار أمريكي لدعمها في الهجوم البري على غزة.

وتعرض بايدن لضغوط كبيرة في أمريكا و انتقادات بسبب دعمه للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة.

وخرج قرابة 100 ألف متظاهر للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وقامو بتلطيخ البيت الأبيض بالطلاء الأحمر، تعبيرا عن مشاركته في العدوان على غزة.

وأثار الدعم الأمريكي غير المتناهي لإسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، الخلافات داخل صفوف الحزب الديمقراطي المؤيد للرئيس بايدن.

ضغوط كبيرة على بايدن بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض لضغوط كبيرة داخل حزبه الديمقراطي، وذلك من أجل الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وفي تقرير حول الهجوم البري على غزة ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن بعض مؤيدي الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترضوا على الطرق التي تشن بها إسرائيل هجماتها على غزة، خاصة بعد التوغلات البرية الأخيرة في القطاع.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في سقوط آلاف الشهداء والمصابين في القطاع قرابة النصف منهم من الأطفال، وذلك في ظل استمرار الغارات العنيفة التي شنتها إسرائيل في أعقاب هجوم حماس الذي أدى إلى مقتل نحو 1400 شخص في إسرائيل.

أصوات المعارضة ترتفع في الحزب الديمقراطي ضد الدعم المقدم لإسرائيل

وفي السياق ذاته حاول الرئيس بايدن تعطيل الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، وتجنب إلى حد كبير التعليق على كيفية تنفيذ إسرائيل لمرحلة جديدة في العدوان على غزة.

وفي الفترة الأخيرة وجه أعضاء الحزب الديمقراطي انتقاد بشكل واضح لبطء وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وانقطاع الاتصالات في القطاع، وارتفاع عدد الشهداء بين المدنيين الفلسطينيين.