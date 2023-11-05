خبير استراتيجي يكشف أسباب فشل الاقتحامات المتكررة لقطاع غزة

المقاومة الفلسطينية ، قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومى إن تكرار الفشل الإسرائيلي فى الاقتحامات المحدودة لقطاع غزة يعود إلى حالة الجبن والخوف التى عليها الجنود الإسرائيليين والذين لا يستطيعون إلا الضرب من على بعد، والسبب الثانى أن المقاومة الفلسطينية استعدت لهذا الاقتحام بشكل جيد سواء من حيث الأماكن والتمركز والاختباء والأسلحة والشجاعة التى يتمتع بها عناصر المقاومة الفلسطينية وهذا ما يفتقده الجندى الإسرائيلى.

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واكد فى تصريح لفيتو أن اسرائيل تفكر فى دخول غزة بعد تدميرها بالضربات الجوية وتحويلها الى ارض محروقة وتخطط ايضا لاعتقال قادة حماس والتى قدرتهم بـ 30ألف عنصر ثم ترحيلهم الى خارج فلسطين “ترانسفير لبعض الدول العربية” كما جرى مع منظمة التحرير الفلسطينية بترحيلهم الى لبنان وبالتالى يخططون لذلك بعد فشلهم فى التهجير إلى مصر ثم يستولون على سلاح حماس والقائه بسيناء وهذا المخطط لن يتحقق لأن هناك اصطفافا شعبيا حول المقاومة الفلسطينية.

وتابع ان اسرائيل تريد بضرباتها وجرائمها إيهام الفلسطينيين بان المقاومة السبب فيما يتعرضون له من ضربات لكن الشعب الفلسطينى يدرك الحقائق ويتلاحم مع المقاومة وهو الأمر الذى جعل اسرائيل فى حالة ياس خاصة بعد الكشف عن احد السيناريوهات الكارثية التى اعلن عنها احد وزراء اسرائيل بالمطالبة بضرب غزة بالنووي ورغم ايقاف الوزير الا ان القنبلة النووية لن توقف المقاومة الفلسطينية خاصة وان الشعب العربى صارت لدية عقيدة كراهية لاسرائيل والاجيال سوف تتوارث بذور المقاومة.

وفي وقت سابق ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه أنه تم إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى.

إيقاف وزير التراث الإسرائيلي

وقال الوزير الصهيوني إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

وسارع نتنياهو عقب هذا التصريح، إلى التنصل من كلام إلياهو، قائلًا في بيان صادر اليوم، الأحد، إن تصريحات الوزير عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.