الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الشرقية

ضبط تشكيل عصابى لسرقة
ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدرجات النارية فى الشرقية، فيتو

 ضبط قطاع الأمن العام، تشكيلا عصابيا بالشرقية تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدرجات النارية فى الشرقية 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية، قيام (عاطل، سائق توك توك "لهما معلومات جائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

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 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة (بلبيس، منيا القمح، الزقازيق)،كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

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