القضاء على 4 أوكار لتجارة الهيروين والحشيش بالفيوم والشرقية
نجح قطاع الأمن العام فى القضاء على 4 أوكار لتجارة مخدرى الهيروين والحشيش بمحافظتى الفيوم والشرقية.
وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "الفيوم، الشرقية" واصل جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة .
وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية"؛ حال تواجده بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.
كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية لمخدرى "الحشيش، الهيدرو" - كمية لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات.
وتم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما (2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.