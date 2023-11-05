الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

القضاء على 4 أوكار لتجارة الهيروين والحشيش بالفيوم والشرقية

القضاء على 4 أوكار
القضاء على 4 أوكار لتجارة الهيروين والحشيش، فيتو

 نجح قطاع الأمن العام فى القضاء على 4 أوكار لتجارة مخدرى الهيروين والحشيش بمحافظتى الفيوم والشرقية.

 

وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "الفيوم، الشرقية" واصل جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة  .

القضاء على 4 أوكار لتجارة الهيروين والحشيش بالفيوم والشرقية 
القضاء على 4 أوكار لتجارة الهيروين والحشيش بالفيوم والشرقية 


وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية"؛ حال تواجده بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

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كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية،  لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية لمخدرى "الحشيش، الهيدرو" - كمية لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات.

 

 وتم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما (2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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