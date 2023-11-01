محافظ الشرقية يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 9334 لسنة 2023 بإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الإجتماعي برئاسته وعضوية الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندس لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام والخبير الوطني بمحافظة الشرقية سابقا والدكتورة ناهد مصطفي الأستاذ المتفرغ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بجامعة قناة السويس ومحمد محمد مصطفي، أمين عام جامعة قناة السويس سابقًا، ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظة خلال فترة الإنعقاد ويتم تغييرهم بأخرين كل دورة إنعقاد رئيس مركز ومدينة الزقازيق - رئيس مركز ومدينة منيا القمح - رئيس حي ثان الزقازيق.

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ممثلين رجال الاعمال داخل المجلس

كما ضم المجلس ممثلين عن رجال الأعمال بالمحافظة وذلك كالمهندس حمدي سليمان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بيراميدز للتجميل وسهي مصطفي لطفي وكيل مجلس إدارة شركة هيلثي للصناعات الغذائية و المهندس أحمد لكوظ رئيس مجلس إدارة شركتي الشرقية للإستثمار العقاري، نكست فارما للأدوية و كريم غبور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة صناعة وسائل النقل MCV وعادل غزاوي صاحب شركة إستيراد وتصدير وتوكيلات تجارية،

المجلس يضم ممثلين عن جمعية المستثمرين

وضم المجلس ممثلين عن جمعية المستثمرين وهم الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان – المهندس هشام عبد الحكيم رئيس جمعية مستثمري الصالحية الجديدة – الأستاذ مختار عبد الله رئيس جمعية المستثمرين بمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية وايضا ممثلين عن التكتلات الإقتصادية كالدكتور محمد حلمي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة مصر الحجاز والدكتور أشرف سعد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نكست فارما إيجيبت والسيد بسيوني مدير مجموعة شركات آرما للصناعات الغذائية والمهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية – الدكتور وديع أنطوان نائب رئيس الشعبة العامة للذهب بالإتحاد العام للغرف التجارية،

ممثلين القيادات المجتمعية والشخصيات العامة

وكما يضم ممثلين عن القيادات المجتمعية والشخصيات العامة بالمحافظة كالدكتور إيهاب وهبه أستاذ بجامعة الزقازيق والدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية وياسمين خميس رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون ،وممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني مثل الدكتور أحمد إبراهيم عبد الحميد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالبسايسة والدكتورة حنان الريحاني الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية وإسماعيل إبراهيم رئيس مجلس إدارة جمعية العلا للتنمية ورئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات بالشرقية وكذا ممثلين عن الجامعة الإقليمية ومنهم الدكتور محمود عبد السميع أستاذ إقتصاد بجامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد الرحمن أستاذ إقتصاد بجامعة الزقازيق.

اختصاص الملس الاقتصادى الاجتماعى

أوضح محافظ الشرقية أن إختصاصات المجلس الإقتصادي الإجتماعي المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية للمحافظة ودعم المحافظة في وضع إستراتيجية التنمية الإقتصادية المحلية والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الإقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة وايضا دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامةومساندة المحافظة في جذب الإستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الإستثمارية بالاضافة الى دعم المحافظة في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم في تنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات

دعم خطة استراتيجية تسويقية للمناطق الصناعية بالشرقية

كما يدعم المجلس وضع خطة إستراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط ترفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية والمشاركة في ترويج الفرص الإستثمارية الصناعية بالمحافظة ودعم المحافظة في مراجعة الخطة الإستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور إقتصادي إجتماعي ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجة المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات ودعم المحافظة في تبني سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة وتقييم المشروعات.

تشكيل الامانة الفنية للمجلس

وقرر المحافظ تشكيل أمانة فنية للمجلس برئاسة اسماعيل محمد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ وعضوية المهندسة نهى العزازي مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ورانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق والدكتورة شيماء أحمد مكتب الدكتورالمحافظ وهبه عبد التواب رئيس وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني والداجني بالمحافظة وحسيني محمد الحسيني مدير إدارة متابعة الخطة بالمحافظة وسعيد أحمد عفيفي مدير إدارة المتابعة الإدارية بالمحافظة (أمانة السر).

دور الامانة الفنية للمجلس

أضاف محافظ الشرقية أن الأمانة الفنية للمجلس تتولي الإعداد لإجتماعات المجلس وتنظيمه ووضع آلية عمل فاعلة في تنظيم محاضر الجلسات وتوثيقها ومراجعة كافة الموضوعات وإستيفائها من كافة الجوانب لعرضها علي المجلس ووضع المقترحات والتوصيات التي تصدر من المجلس موضوع التنفيذ بالاضافة الى إعداد تقارير دورية بما تم إنجازه من أعمال، على أن تعقد جلسات المجلس بصفة دورية علي الاقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك.

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