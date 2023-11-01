محافظ الشرقية: متابعة مستمرة لمبادرة خفض الأسعار ومصلحة المواطن على رأس أولوياتنا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مصلحه المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى، مشيرًا إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين وتوفير إحتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية وإلزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لدخول المشروعات الخدمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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رئاسة مركز ومدينة الحسينية

وتنفيذًا للتكليفات تابعت رئاسة مركز ومدينة الحسينية تنفيذ أعمال كشط الأسفلت القديم بشارع المحكمة تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 بعد توصيل كافة المرافق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة لكوظ بنطاق حي ثان الزقازيق حيث يتم الانتهاء من تركيب ١٤ ألف متر بلاط إنترلوك بالشوارع الفرعية وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام.

رئاسة مرمز ومدينة منيا القمح تزرع اعمدة الانارة

ولتحسين مستوى الإنارة بمداخل الطرق. قامت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح بإستكمال اعمال زرع أعمده الاناره العامه على الطريق الدائرى الجديد وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بالتنسيق مع الوحده المحلية بنبتيت بمتابعة أعمال صيانه أعمده الإنارة بالوحدة المحلية بنبتيت بمدخل القرية بدايه من مسجد الحاج أحمد حتى المدرسة الإعدادي.

تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية

قام الدكتور محافظ الشرقية فى وقت سابق بتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق والتي تأتي تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها. وذلك في إطار متابعته المستمرة لأعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع المدينة حيث اطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية والتي تشمل وضع الفورمة وفرد الرمال تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحة 13 ألف متر تقريبًا وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

مضاعفة الأعمال بحى ثان الزقازيق

أوضح رئيس حي ثان أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة إنهاء تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة لافتا إلى أنه تم مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي، ليؤكد المحافظ على رئيس حي ثان بإزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مبادرة تخفيض الأسعار

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالمحال والسلاسل التجارية، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الحكومية لصد موجه ارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، مشددا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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