محافظ بني سويف يشدد على تكثيف جهود مواجهة التعديات والبناء المخالف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضرورة تكثيف الجهود من قبل الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية لمواجهة التعديات والبناء المخالف، مشددًا على أهمية متابعة أية تغييرات في الأوضاع المكانية بدقة وفعالية.

وأشار محافظ بني سويف، إلى ضرورة تفعيل غرفة العمليات في ديوان عام المحافظة والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية في المديريات والوحدات المحلية لمتابعة الشكاوى والتدخل السريع لحلها.

وأثناء مناقشته لتقرير حول جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في مواجهة التعديات والبناء المخالف، تم التأكيد على إزالة العديد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية والمخالفات في البناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتم التحفظ على بعض الأدوات والمواد المستخدمة في هذه المخالفات، واتُخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية ومديرية الزراعة.

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وأكد المحافظ ضرورة متابعة دائمة لأية تغييرات غير قانونية في الأوضاع المكانية والتعامل معها فورًا، مع الحرص على حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وفقًا للقوانين المعمول به.

وفي سياق آخر، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام ببني سويف، اجتماعا لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية على أرض المحافظة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2023 /2024م، وتذليل المعوقات لتسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الخطوات العملية للدفع بالمشروعات الجاري تنفيذها بتلك القطاعات، خاصة التي يتم تنفيذها في بعض القطاعات الجماهيرية، حيث تمت مراجعة نسب التنفيذ، وآليات ومقترحات تذليل بعض المعوقات لنهوها، والاتفاق على إعداد تقارير شهرية متضمنة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمتطلبات اللازم توافرها لتسريع العمل في تلك المشروعات.

وحضر الإجتماع: محمد عبد اللطيف إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، ومسؤولو الجهات المعنية من قطاعات: الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، والطرق، والكهرباء وغيرهم.