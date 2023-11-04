السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة بني سويف الثالث محليا وضمن أفضل 200 عالميًا بتصنيف شنغهاي

الدكتور منصور رئيس
الدكتور منصور رئيس جامعة بنى سويف، فيتو

أعلن الدكتور منصور رئيس جامعة بنى سويف، حصول الجامعة على المرتبه ١٠١-١٥٠  عالميا فى العلوم البيطرية محققه المرتبه الثالثة محليا، وحصلت على المرتبه ١٥١-٢٠٠  عالميا  فى مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية محققه  أيضا المرتبه الثالثه محليا وذلك فى تصنيف شنغهاي الدولي، كما حصلت على الترتيب ٢٠١_٣٠٠ عالميا في مجال العلوم الزراعية محققه المرتبه الثامنة محليا.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تصنيف شنغهاي يعتمد على عدد من المؤشرات والمعايير في تصنيف الجامعات منها عدد الأبحاث المنشورة في مجلات دولية، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع، ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة فى المؤتمرات الدولية، فضلًا عن عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية.

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واضافت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، إن التصنيف هذا العام حقق نموا ملحوظ مقارنه بالعام الماضي، وذلك نتيجه جهود الباحثين فى النشر الدولي وتشجيع رئيس الجامعة ووزارة التعليم العالي من خلال بنك المعرفة المصري.

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