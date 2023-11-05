كلوب يوجه نصائح لنجم وسط ليفربول الصاعد

أشاد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بقدرات ستيفان بايتيتش لاعب خط الوسط رغم معاناته من الإصابة.

كلوب ينصح نجم ليفربول

وقال كلوب في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "جودة ستيفان بايتيتش وإمكانياته وموهبته... يمكن للجميع رؤيتها وهذا أمر لا يصدق. يا له من لاعب رائع!".

وأضاف المدير الفني الألماني "جسد بايتيتش لم يكن جاهزا بعد".

واختتم: "علينا فقط أن نبطئ مشاركته معنا مرة أخرى وننتظر حتى يصبح كل شيء على ما يرام لتعزيز قدراته البدنية وبعد ذلك يكون لدى ليفربول لاعب رائع".

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يذكر أن ستيفان بايتيتش "19 عاما" شارك لمدة 72 دقيقة مع ليفربول فقط في كل البطولات خلال الموسم الحالي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، ويستعد لمواجهة لوتون، مساء اليوم، في الجولة 11 من المسابقة.

و يقود محمد صلاح تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد لوتون تاون، في المباراة المقرر لها الليلة علي ملعب "كينلورث رود"، ضمن الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام قياسية منتظرة لمحمد صلاح أمام لوتون تاون

وفي حالة تسجيل محمد صلاح هدفًا أو صنع آخر، سيحطم الرقم القياسي في عدد المساهمات في الأهداف في 16 مباراة متتالية، حيث يتواجد مع جيمي فاردي في نفس المركز حيث شاركا في تسجيل أو صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يحتاج محمد صلاح إلى تسجيل هدفين من أجل الوصول إلى الهدف رقم 200 في مسيرته مع الأندية الإنجليزية فقط

تشكيل ليفربول المتوقع أمام لوتون تاون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.

موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون

من المقرر أن تنطلق ليفربول ولوتون تاون في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد لوتون تاون

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ولوتون تاون عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفاز ليفربول في الجولة الماضية ضد نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد، أما لوتون تاون فقد خسر أمام أستون فيلا بنتيجة 3-1.

ويمتلك ليفربول 23 نقطة في المركز الرابع بينما يمتلك لوتون تاون 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

ليفربول يسمح بدخول علم مصر في مباريات

وكشف ليفربول إيكو، أنه في مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فوريست تم سحب علم اليابان من أحد المشجعين.

وقال ليفربول إيكو: "أن العلم كان مكتوب عليه اسم واتارو إندو لاعب الفريق".

واعتذر نادي ليفربول عن الحادثة التي تسبب بها أحد أفراد الأمن وكانت نتيجة خطأ تقييم حيث اُعتُقد في البداية أنه علم يحمل دلالة سياسية معينة فيما تبيّن أنه علم دولة اليابان مكتوب عليه اسم إندو.

ويحظر نادي ليفربول لكرة القدم أعلام أي دول لجنسيات غير مُمثّلة بالنادي ومنها أعلام فلسطين وإسرائيل في خضم الأحداث الجارية.

وحسب قواعد وشروط النادي فيُسمح جلب ورفع علم بمقاسات معينة شريطة أن يكون لجنسية مُمثّلة بنادي ليفربول لكرة القدم مثل علم مصر وأورجواي وغيرهم من الجنسيات اللاعبين الممثلة بالنادي.