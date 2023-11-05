تحرير عامل وطفل بعد حفلة تعذيب لسرقتهما محمول فى بولاق الدكرور

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط نجارين بالجيزة لقيامهما باحتجاز عامل وطفل والتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بحجة سرقة هاتف محمول فى بولاق الدكرور.



وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، أكدت قيام شخصين باحتجاز أحد الأشخاص وطفل 10سنوات داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور والتعدى عليهما بالضرب.



وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وأن المجنى عليهما مصابان بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم وأن وراء إرتكاب الواقعة نجارَين "لأحدهما معلومات جنائية".

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وقاما بالتعدى على المصابين بالضرب وإحداث إصابتهما على إثر عملهما برفقتهما فـى مجال النجارة وحال ترددهما على مسكنهما إكتشف أحدهما سرقة هاتف محمول ومبالغ مالية خاصين به على فترات، فقاما باحتجاز المجنى عليهما والتعدى عليهما بالضرب مما أدى لحدوث إصابتهما.

وبمناقشة المجنى عليهما بما جاء بأقوال المتهمين اعترفا بسرقة الهاتف المحمول، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

