انقلاب سيارة نقل محملة قطن فى الغربية وإصابة السائق ومساعده

وقع اليوم الأحد، انقلاب سيارة نقل محملة قطن بمحافظة الغربية مما اسفر عن اصابة السائق ومساعده وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الغربية بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالقطن على مزلقان البحر في نطاق قرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين انقلاب سيارة نقل محمله بالقطن مما اسفر عن اصابة السائق ومساعده بجروح سطحية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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وعلى جانب آخر، وقع حادث تصادم، صباح اليوم، بين عدة سيارات على الطريق الإقليمى بالمنوفية مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوقوع حادث على الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور وقوات قسم أشمون إلى مكان البلاغ.

وتبين من الفحص الأولي باختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى وتلاها تصادم باقي السيارات مما تسبب في زحام مرورى وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة.

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