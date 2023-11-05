قطر عن أحداث غزة: نخشى من توسع دائرة العنف في المنطقة

أعربت دولة قطر عن خشيتها من أن يؤدي استمرار الحرب في غزة إلى توسع دائرة العنف في المنطقة، مشددة على ضرورة منع حدوث ذلك.

ودعت الحكومة الفرنسية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

الإفراج عن الأسرى مقابل الهدنة الإنسانية

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت حركة الجهاد الإسلامية، في بيان صادر عنها أنها ستفرج عن الأسرى المدنيين لديها خلال هدنة مؤقتة يتم التفاوض حولها.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامية أحد فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، أن السلطة الفلسطينية ستبقى شريكا في أي ترتيبات مستقبلية.

وبدأت المفاوضات حول هدنة إنسانية مقابل إخراج الأسرى المدنيين، وهو ما كان الملف الأهم على طاولة مفاوضات اجتماع الأردن، الذي شارك فيه 5 وزراء خارجية من دول عربية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

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وفي السياق ذاته ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه تم إحراز تقدم كبير بشأن ملف التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وذلك وفقًا لوكالة «فرانس برس» الإخبارية.

ونظمت أمس السبت وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على سكان قطاع غزة.

مفاوضات اجتماع الأردن

ونشر المحتجون صور مئات الأطفال ممن استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحملت العديد من النسوة والفتيات مجسمات للأطفال الشهداء وهم في الأكفان المصبوغة بلون الدماء، في محاكاة للمشاهد والصور التي تصل من داخل القطاع المحاصر أثناء تسجية كل طفل قتيل في كفنه وقبل أن يصار إلى مواراته الثرى هو ومن معه من الشهداء من جيران أو من أفراد عائلته.

ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

وكتب المتضامنون خلال وقفتهم لوحات تنادي الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورًا، وقالت كلمات اللافتة: "أخبروا بايدن أن يوقف إطلاق النار الآن".

وحملت لافتة ثانية عبارة: "أطفال فلسطين ليسوا عبارة عن أضرار جانبية" في إشارة إلى ضرورة تفادي قتل الأطفال واستهدافهم خلال الأعمال الحربية الإسرائيلية في القطاع.

وقالت لافتة أخرى: "إبادة جماعية" وطالبت بوقف قتل أبناء أمة معينة بأسلحة أمريكية.

وكانت الوقفة التضامنية صامتة وانتشرت على أرض الرصيف المقابل لسور البيت الأبيض صور مطبوعة لمئات الأطفال من ضحايا قصف إسرائيل ومكتوب عليها الأعمار ومكان الوفاة وعبارات التنديد بمقتلهم.