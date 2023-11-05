نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، رسالة فنانين وحقوقيين لـ بايدن بوقف إطلاق النار في غزة

هوليوود، اجتمع عدد من فناني هوليوود، والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع بعضهم البعض، ووقعوا رسالة، تحث وتطالب، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

رسالة فنانين ومدافعين عن حقوق الإنسان تطالب بايدن بوقف لإطلاق النار في غزة

وتضمنت الرسالة، توقيع عدد من نجوم هوليوود، ابرزهم، المغنية جينفر لوبير، وادم لامبرت، وبين افليك، وجيسي ويليمز، وسيلينا جوميز، وزين مالك، وعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، وغيرهم.

وجاءت الرسالة كالتالي:

عزيزي الرئيس بايدن

إننا نجتمع معًا كفنانين ومناصرين لحقوق الأنسان، ولكن الأهم من ذلك كبشر نشهد الخسائر الفادحة في الأرواح والأهوال التي تتكشف في إسرائيل وفلسطين.

إننا نطلب منك، كرئيس للولايات المتحدة، أن تدعو أنت، والكونجرس الأمريكي، إلى وقف فوري للتصعيد، ووقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، قبل فقدان حياة أخرى.. لقد قُتل أكثر من 5000 شخص في الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين – وهو رقم يعرف أي شخص ذو ضمير أنه كارثي.. نحن نؤمن بأن الحياة كلها مقدسة، بغض النظر عن الدين أو العرق، وندين قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين.

Advertisements

إننا نحث إدارتكم، والكونجرس، وجميع زعماء العالم على تكريم جميع الأرواح في الأرض المقدسة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتسهيله دون تأخير – وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن، نصف سكان غزة البالغ عددهم مليونا نسمة، هم من الأطفال، وأكثر من ثلثيهم من اللاجئين، وأحفادهم الذين أجبروا على الفرار من منازلهم، ويجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم.

نحن نؤمن بأن الولايات المتحدة يمكنها أن تلعب دورًا دبلوماسيًا، حيويًا، في إنهاء المعاناة، ونحن نضم أصواتنا إلى أصوات الكونجرس الأمريكي، واليونيسيف، وأطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها، إن إنقاذ الأرواح واجب أخلاقي.. وعلى غرار ما تقوله اليونيسف، "يجب أن يسود الرحمة - والقانون الدولي".

وحتى وقت كتابة هذه السطور، تم إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على غزة في الأيام الـ 12 الماضية - مما أدى إلى مقتل طفل واحد كل 15 دقيقة.

"لقد نفد الغذاء، والماء، والكهرباء، والأدوية، والوصول الآمن إلى المستشفيات، لدى الأطفال والأسر في غزة، وذلك بعد أيام من الغارات الجوية وقطع جميع طرق الإمداد.. ونفد الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة، في غزة بعد ظهر الأربعاء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء، ومعالجة المياه ومياه الصرف الصحي... لم يعد بإمكان معظم السكان الحصول على مياه الشرب من مقدمي الخدمات، أو المياه المنزلية عبر خطوط الأنابيب... لقد وصل الوضع الإنساني إلى مستويات مميتة، ومع ذلك تشير جميع التقارير إلى مزيد من الهجمات.

وبعيدًا عن آلامنا وحزننا على جميع الأشخاص هناك، وأحبائهم في جميع أنحاء العالم، فإن ما يدفعنا هو إرادة لا تتزعزع في الدفاع عن إنسانيتنا المشتركة.. نحن ندافع عن الحرية والعدالة والكرامة والسلام لجميع الناس – ونؤيد رغبة عميقة في وقف المزيد من إراقة الدماء.

نحن نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، ووقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئًا. وكما قال رئيس الإغاثة الطارئة مارتن غريفيث لأخبار الأمم المتحدة، فإن "التاريخ يراقب".