إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية ببني سويف

أصيب 4 أشخاص جراء تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، وقع مساء اليوم السبت، بطريق الفيوم القديم أمام شركة الكهرباء بمدينة بني سويف، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير وقع مساء اليوم السبت، بطريق الفيوم القديم أمام شركة الكهرباء بمدينة بني سويف، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص.

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ودفع فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف برئاسة الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع بسيارتين إلى موقع البلاغ نقلت ثلاثة مصابين من موقع الحادث إلى مستشفى بني سويف التخصصي، بينما رفض المصاب الرابع النقل إلى المستشفى، وتم أخذ إقرار منه بهذا الخصوص.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين الثلاثة، وهم: عزام حسين عزام (46 عامًا)، سائق بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمنى وجروح وسحجات، وأحمد فهيم أحمد (21 عامًا)، من قرية باها حداد، يعاني من اشتباه كسر بالضلوع وسحجات وكدمات، ومحمد إبراهيم رجب (39 عامًا)، كهربائي من تزمنت الشرقية، يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى.

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى، الذي وجه بمتابعة حالة المصابين لضمان تلقيهم العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.