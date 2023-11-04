السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان مشروع إنشاء المرسى النهري بشرق النيل

وزير الري ومحافظ
وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان المرسى النهري، فيتو

 تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موقع مشروع إنشاء  المرسى النهري على الساحل الشرقي للنيل بمدينة بني سويف، والذي سيخدم الرحلات النيلية، ويجعل من بني سويف محطة هامة للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر، فضلًا عن عوائده الاقتصادية بتوفير فرص عمل لأبناء بني سويف ودعم القطاع السياحي وليتكامل مع مشروعات تنموية أخرى في القطاع.

 

وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان مشروع إنشاء المرسى النهري بشرق النيل 

 

وزير الري ومحافظ بني سويف 

 وناقش المحافظ مع الوزير ـ بحسب بيان للمحافظة ـ سبل إجراءات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع بتنفيذ المشروع، الذي  يتضمن إنشاء مرسى نهرى بطول 320 مترًا، ومنطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسي، فضلًا عن مناطق خضراء ولاند سكيب على مساحة تقدر بنحو 6 أفدنة تقريبًا.

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وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان مشروع إنشاء المرسى النهري بشرق النيل 

 

وزير الري يزور محافظة بني سويف

 حيث أشار المحافظ إلى أهمية المشروع الذي يمثل إضافة لسلسلة المشروعات النوعية التي تشهدها بني سويف، لاسيما وأنه يأتي ضمن مخطط عام لمشروع إنشاء كورنيش شرقي للنيل والذي تسعى المحافظة في الحصول على موافقة الحكومة لاستكمال باقي مراحله، بما  يسهم في تحقيق نقلة في مجال السياحة الداخلية  ضمن مخرجات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية من أبرزها قطاع السياحة.

 

وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان مشروع إنشاء المرسى النهري بشرق النيل 

 

وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان المرسى النهري

 من جانبه كلف الوزير مسؤولى قطاع حماية النيل بسرعة نهي موقف تراخيص المرسى النهرى الخاص بالمحافظة خلال أسبوع من تاريخه طبقا لمعايير اللجنة العليا لتراخيص النيل، مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل، مشيرًا إلى أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف المحافظات تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للإطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الرى من توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع.

 

وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان المرسى النهري

 رافق المحافظ والوزير خلال الزيارة كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف صالح رئيس جهاز حماية النيل ببني سويف، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وشيرين حسين مدير المكتب الفني وقيادات أجهزة وهيئات وزارة الري ومهندسو المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

 

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