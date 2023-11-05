قطر تعلن وقف المفاوضات بشأن الرهائن في غزة بسبب ممارسات إسرائيل
أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أنه لا توجد أي مفاوضات بشأن الرهائن؛ بسبب الممارسات العسكرية الإسرائيلية.
ممارسات إبادة جماعية
وقال الوزير القطري: إن الاحتلال الإسرائيلي يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بحسب وكالة فرانس برس.
العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.
هجوما هو الأقوى على مر التاريخ
أوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200.
وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.
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