جالانت يتعهد بالعثور على قائد حركة حماس وقتله
تعهد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت أن تعثر القوات الإسرائيلية على قائد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة يحيى السنوار و"تقضي عليه".
وقال جالانت في مؤتمر صحفي، "سنعثر على السنوار وسنقضي عليه"، في وقت تواصل القوات الإسرائيلية خوض قتال شوارع مع مقاتلي حماس في غزة في موازاة قصف مستمر يتعرض له القطاع المحاصر.
وقالت إسرائيل إن السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، ومحمد ضيف، الخبير العسكري في الحركة والذي يعتبر قائد أركان حماس، هما أهم هدفين لجيشها في الحرب.
وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية إن السنوار والضيف موجودان الآن وسط شبكة من الأنفاق بنيت خصيصا ضد حملة القصف التي تشنها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنه مقاتلو حماس في أكتوبر على القواعد العسكرية والتجمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود.
وأضاف جالانت: "خضنا معارك ضارية خلال يوم السبت داخل قطاع غزة.. لقد أتممنا تطويق غزة، الجيش يعمل من شمال وجنوب مدينة غزة ودخلت القوات مناطق مأهولة بالسكان للقيام بذلك".
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