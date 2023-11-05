السعودية وتايلاند تتصدران قائمة صادرات مصر الزراعية خلال الأسبوع الماضي

أعلنت هيئة سلامة الغذاء عن حجم الرسائل الغذائية المصدرة خلال الأسبوع الماضي وبلغ عددها 3500 رسالة بإجمالي 144000 طن بزيادة قدرها 9000 طن عن الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين 560 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

أوضحت الهيئة أن البطاطا الحلوة لا تزال تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها الفاصوليا بإجمالي 5000 طن، وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 11000 طن، تليه المانجو بإجمالي 6000 طن، ثم الفراولة بإجمالي 5000 طن.

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أشارت إلى السعودية وتايلاند جاءت الأسبوع الماضي في مقدمة أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم الصومال والجزائر من إجمالي 150 دولة مستوردة، ولا يزال ميناء سفاجا يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 505 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 500 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 425 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1835 رسالة بنحو 360000 طن، تم رفض 23 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 170 صنف قمح وزيوت متنوعة وفول الصويا من 90 دولة، ومثلت أوكرانيا الأسبوع الماضي أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها بلغاريا وروسيا وأمريكا.

وتصدر ميناء بور سعيد الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 468 رسالة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء الإسكندرية والذي احتل المركز الثاني بـ 429 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 288 رسالة.

شارك الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – في فعاليات الملتقى العلمي الأول للجنة الوطنية لعلوم التغذية والجمعية المصرية لسلامة الغذاء الذي عقد بأكاديمة البحث العلمي والتكنولوجيا تحت عنوان "جودة وسلامة الغذاء بين البحث والتطبيق" برعاية كل من الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وذلك في إطار دور البحث العلمي في استحداث تقنيات انتاج غذاء صحي آمن.



استعرض الهوبي خلال اللقاء قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، ودورها الهام والحيوي في توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وكذا المزايا التي تقدمها الهيئة لجذب المزيد من أصحاب الصناعات الغذائية خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل الطوعي بالهيئة خلال المرحلة الحالية، مما ينعكس بدوره إيجابيًا على منظومة سلامة الغذاء بمصر وكذا تعزيز الصادرات الغذائية المصرية وإمكانية نفاذها بالأسواق العالمية.



كما تطرق الدكتور طارق الهوبي بالحديث عن دور الهيئة في إصدار القواعد الفنية الملزمة والتي تتسم بطابع تشريعي خاص بها، وكذلك مراجعة نظم وآليات الرقابة على سلسة إنتاج وتداول الغذاء بما في ذلك سحب العينات على أسس علمية وفقًا لتحليل المخاطر للتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وخلال الملتقى أكد الهوبي على أهمية الربط بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وآليات تطبيق سلامة الغذاء في مصر وذلك من خلال تخريج أجيال مؤهلة علميًا وعمليًا وقادرة على إدارة منظومة سلامة الغذاء بشكل فعال وقوي.