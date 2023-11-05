الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع سيدة وأطفالها الثلاثة وإصابة الأب في حريق شقة بالطالبية

حريق شقة بالطالبية،فيتو
حريق شقة بالطالبية،فيتو

لقيت سيدة وأطفالها الثلاثة مصرعهم وأصيب الأب إثر حريق شقة سكنية بمنطقة الطالبية اليوم الأحد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة لموقع الحادث.

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وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق داخل شقة سكنية فى الطالبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء وتبين من خلال الفحص نشوب حريق داخل شقة نتج عنه وفاة ربة منزل و٣ أطفال وأصيب الأب  ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

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