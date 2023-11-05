الأحد 05 نوفمبر 2023
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اقتصاد

مع اقتراب فصل الشتاء، هل تستمر أسعارالنفط في الزيادة، خبير يوضح

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط عالميا، فيتو

شهدث أسعار المواد النفطية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، حيث يتابع الجميع عن كثب مصير كافة أنواع المنتجات البترولية وأسعارها، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والذي يتم استهلاك هذه المواد النفطية فيه بشكل أكبر، وتأثير أسعار هذه المنتجات على السوق المحلي بمختلف قطاعاته.

 

عوامل مؤثرة على سوق النفط 

أوضح الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي في الوقت الحالي، هو التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، وليس بسبب زيادة الطلب على المواد النفطية.

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الدكتور كريم العمدة، فيتو 

 

الأحداث الجارية عامل رئيسي في زيادة الأسعار 

 وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، أن الأحداث الجارية والتي على رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في منطقة شديدة الحساسية نظرا لوقوع هذه الأحداث في أهم المناطق المنتجة للنفط، وبالتالي ينعكس على أسعاره وتأثره بهذه الأحداث الجارية.

 

هل تتسبب الزيادة في عجز الموازنة؟

 وأشار العمدة إلى أن أكثر الدول استفادة من ارتفاع أسعار المواد النفطية هي الدول المصدرة منذ عام 2022، لافتا إلى أن مصر تعد من الدول المستوردة للنفط، وبالتالي تتأثر بارتفاع سعره على المستوى العالمي، الأمر الذي يؤثر على كافة النواحي الاقتصادية الأخرى، وزيادة عجز الموازنة.

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ارتباط أسعار النفط بزيادة عجز الموازنة 

ونوه إلى أن كل دولار زيادة في سعر النفط يعمل على زيادة عجز الموازنة بنسبة تصل إلى 3 مليارات، وفقا للبيانات الصادرة عن  وزارة المالية المصرية، وبالتالي يمكن أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار البنزين مرة أخرى خلال الفترة القادمة، ويالتالي تحدث موجة تضخمية نظرا لارتباط أسعار الطاقة بمعدلات التضخم بشكل مباشر.   

 

انخفاض السعر في هذه الحالة 

وأكد على أن أسعار النفط من الممكن أن تستقر ثم تتجه نحو الانخفاض، حال استقرار الأوضاع والأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.

 

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