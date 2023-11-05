طارق الملا: الفترة الماضية شهدت طفرة في التكرير وتصنيع البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الفترة الماضية شهدت طفرة في مجال التكرير وتصنيع البترول، كما تم وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة مصافي التكريـر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي": "نتطلع لإنتاج البنزين والسولار في مصر خلال الفترة المقبلة، وسنبدأ بخط إنتاج.

استهلاك بنزين 92 يبلغ 60%

وأكمل: "مبيعات استهلاك بنزين 92 تصل إلى 60%، ونحن من الدول القلائل التي تقدم بنزين 80".

وأوضح وزير البترول: "خفضنا سعر البترول مرتين من قبل ونحن نعمل في سلعة عالمية، وسعر الصرف مرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار البترول.

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آلية التسعير التلقائي للمحروقات

وأشار المهندس طارق الملا، إلى أن وزارة البترول تعمل طبقًا لقرار مجلس الوزراء في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي، والمتضمن آلية التسعير التلقائي للمحروقات سواء البنزين بأنواعه والسولار والذي تتم مراجعته كل 3 أشهر.

وأكد الملا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، أنهم يعملون بهذا النهج على مدار 4 مرات في السنة، وخلال هذه المراجعات يتم زيادة سعر البنزين أو تثبيته أو تخفيضه، وهو ما تم بالفعل في مرتين سابقتين نتيجة أسباب حقيقية تتعلق بأسعار الوقود الخام وعلاقة مصر به من استيراده والإنتاج المحلي.

تحديد أسعار البنزين

وأضاف أن سعر الصرف وعلاقة الجنيه بالدولار أو العملة الصعبة كذلك له دوره في تحديد أسعار البنزين والمحروقات، مؤكدًا أن أسعار البترول والمنتجات كذلك زادت على المستوى العالمي خلال الفترة الماضية.

ولفت وزير البترول إلى أن الموازنة المصرية تتضمن سعر برميل البترول 80 دولارًا لكنه وصل مؤخرًا إلى 90 دولارًا، موضحًا أن مصر تستورد الزيت الخام وكذلك البنزين والسولار لتكملة الاحتياجات المحلية.

سعر صرف الدولار

وأكد أن سعر الصرف للدولار وصل إلى 30 أو 31 جنيهًا خصوصًا أن الحكومة توفر الدولار من البنك المركزي بالسعر الرسمي، موضحًا أن آلية التسعير التلقائي للمحروقات، ومن بينها البنزين أصبحت ثقافة لدى المواطن وتعرف عليها على مدار 4 سنوات.

وأشار إلى أن موعد مراجعة التسعير التلقائي بشأن البنزين والمحروقات تأخر في الوقت الحالي، نظرًا لتأخير الميزانيات الختامية في العام الحالي، خصوصًا وأن الوزارة أنهت العام الحالي بدعم المحروقات بـ 125 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، وهذا الدعم يتم النظر إليه في الميزانية الختامية للعمل على المعادلة الخاصة بالتسعير التلقائي.

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