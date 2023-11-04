السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل عقار في الهرم

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل عقار، فيتو

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار سكني بالهرم. 

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السيطرة على حريق محدود بفندق عائم في أسوان دون إصابات

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة الهرم وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات. 

 

وتبين بالفحص نشوب حريق في الطابق الثالث وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات والسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

 

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السيطرة على حريق أمن الجيزة حريق داخل عقار عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة

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