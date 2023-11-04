السيطرة على حريق نشب داخل عقار في الهرم

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار سكني بالهرم.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة الهرم وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتبين بالفحص نشوب حريق في الطابق الثالث وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات والسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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