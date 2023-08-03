الخميس 03 أغسطس 2023
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رياضة

تعرف على مدة غياب ضحية مارسيلو في كوبا ليبرتادوريس

مارسيلو،فيتو
مارسيلو،فيتو

تأكد غياب مدافع أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني، لوسيانو سانشيز، عن الملاعب قرابة عام بعد تعرضه لإصابة بالغة في ركبته اليسرى، تسبب بها نجم ريال مدريد الاسباني السابق وفلوميننسي، البرازيلي مارسيلو، خلال لقاء الفريقين في كوبا ليبرتادوريس.

مارسيلو يتسبب في إصابة قوية 

وداس مارسيلو بكامل ثقله على قصبة المدافع الأرجنتيني البالغ 29 عامًا، ما أدى إلى ثني ساقه بالكامل إلى الوراء وإثارة الذعر والخوف داخل الملعب وخارجه بسبب فداحة الإصابة.

وقال الطبيب الأرجنتيني أليخاندرو رونكوني، لإذاعة دي سبورتس الأربعاء: "خلال 23 عاما كطبيب لم أر أي شيء كهذا، إنه تقريبا انفصال بين عظم الفخذ والشظية"، مؤكدًا أن سانشيز  سيخضع لعدة عمليات جراحية لإعادة بناء الركبة، و"يستغرق التعافي ما بين 10 و12 شهرًا".

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وتعرض سانشيز للإصابة في الدقيقة 55، فيما رفع حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه مدافع نادي العاصمة مدريد السابق ليخرج من الملعب باكيًا.

كتب مارسيلو  على مواقع التواصل الاجتماعي "اليوم كانّ علي أن أعاني من لحظة صعبة للغاية في الملعب. لقد تسببت بإصابة بالغة لزميل محترف من طريق الخطأ"، وتابع متوجهًا للمدافع سانشيز "أتمنى لك أفضل شفاء ممكن".

وردّ نادي أرجنتينوس "نحن خصوم ولسنا أعداء"، شاكرًا مارسيلو وفلوميننسي على قلقهما.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب دييجو مارادونا في العاصمة بوينس آيرس، في ذهاب دور الـ 16 لمسابقة كوبا ليبرتادوريس.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب الأسبوع المقبل في ريو دي جانيرو بالبرازيلي لحسم المتأهل لدور ربع النهائي من البطولة.


 

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