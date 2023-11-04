السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استطلاعات رأي: غالبية الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بالاستقالة فورا من منصبه

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نشرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم السبت نتائج استطلاع تشير إلى تأييد غالبية الإسرائيليين استقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه.

 

استقالة نتنياهو من منصبه

ولفتت القناة 13 من التليفزيون الإسرائيلي إلى أن 76% من الذين شاركوا أكدوا أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يستقيل فورًا أو في نهاية الحرب من منصبه.


وأكد 47% من المشاركين في الاستطلاع أنه يجب على رئيس الوزراء أن يستقيل في نهاية الحرب، فيما أكد 29% على أنه عليه أن يستقيل على الفور.


كما كشف استطلاع الرأي أن 44% من المشاركين يعتقدون أن  رئيس الوزراء نتنياهو هو المسؤول عن الصراعات، و33% يعتقدون أن الجيش هو المسؤول.


ووفق الاستطلاع دعا 64% منهم أن على إسرائيل إجراء انتخابات بعد انتهاء الحرب، حيث أفاد 26% فقط بأن الحكومة الحالية يجب أن تبقى في السلطة.

 

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فشل نتنياهو في الحرب مع حماس

وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال 68% من المستطلعة آراؤهم إن السياسات الحالية ليست جيدة، بينما عبر 19% فقط بأنهم راضون بها.


وفي نهاية شهر أكتوبر، أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل أن 66 % من الجمهور يطالبون نتنياهو بالاستقالة من منصبه بعد الحرب.


وحول الاستطلاع، قالت "يديعوت أحرونوت" "تبين أن 75 % من الجمهور اليهودي يحمل نتنياهو المسؤولية الرئيسية عن فشل حرب 7 أكتوبر"، مضيفة أن "66 % من الإسرائيليين أجابوا بأنه يتعين على نتنياهو الاستقالة من منصبه بعد الحرب، مقابل 18 % أجابوا ببقائه.

 

واندلعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين الإسرائيليين وعائلات الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس أمام منزل نتنياهو بالقدس المحتلة.


تظاهرات تحاصر منزل نتنياهو بالقدس المحتلة

وحاصر الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين مساء اليوم السبت منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة.


وطالب المتظاهرون نتنياهو بتقديم استقالته فورًا.


وتأتي التظاهرة بالتزامن مع مظاهرات أخرى لعائلات الأسرى تتجه نحو مقر نتنياهو.
 


رهائن إسرائيل لدى حماس

وكانت حماس أفرجت في وقت سابق عن رهينتين لأسباب إنسانية، وقالت إحداهما في مؤتمر صحفي إن عناصر حماس كانوا ودودين وأمنوا للأسرى كل احتياجاتهم الطبية وغيرها، وهاجمت المرأة حكومة بنيامين نتنياهو وحملتها مسؤولية الفشل الأمني.



خسائر إسرائيل منذ بدء طوفان الأقصى

من ناحية أخرى زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديًّا إسرائيليًّا عن مقتل أبنائهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".


كما أعلن هاجاري في الموجز الصحفي عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس

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