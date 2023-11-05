موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الإسباني، يلتقي فريق ريال مدريد مع رايو فاييكانوعلى ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو

تنطلق مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد رايو فاييكانو

تذاع مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو عبر قناة beIN sports HD1.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 28 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف جيرونا صاحب الصدارة برصيد 31 نقطة، أما رايو فاييكانو فلديه 17 نقطة بالمركز الثامن في جدول ترتيب الليجا.

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وعلى صعيد آخر نشر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًّا، ينفي من خلاله التفاوض مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان لضمه في الموسم المقبل.

بيان ريال مدريد

وقال ريال مدريد في بيانه:

نظرًا للأخبار الصادرة مؤخرًا والتي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة، والتي توجد فيها تكهنات حول المفاوضات المزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، يريد نادي ريال مدريد أن يوضح أن هذه المعلومات كاذبة تمامًا وأنه لم يتم إجراء مثل هذه المفاوضات، اللاعب ينتمي إلى باريس سان جيرمان.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت في تقرير لها أن نجوم فريق ريال مدريد الإسباني مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وجود بيلينجهام وغيرهم يدركون جيدًا أن انضمام النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان محسوم للميرنجي.

وواصلت الصحيفة الإسبانية أن كل المؤشرات في إسبانيا وفرنسا، تفيد بأن كيليان مبابي سينضم للفريق الملكي في شهر يونيو العام المقبل 2024.

وأشارت إلى أن كل من لهم علاقة مباشرة بالنادي الباريسي، يؤكدون أن عملية إقناع مبابي بتجديد عقده، صعبة.

ولفتت إلى أن تجهم كيليان مبابي في حفل الكرة الذهبية، مساء الإثنين الماضي، ووصوله أخيرًا ومغادرته سريعا، عزز من التكهنات أيضًا بشأن الانتقال إلى الملكي.

تابعت بأن تألق بيلينجهام مع ريال مدريد، غير المشهد والأحداث، ولكن علاقة كيليان مبابي، لم تعد كما هي بمسؤولي النادي الباريسي، بينما أثبت النجم الفرنسي قدرته على تحمل الضغوط، والتزم الصمت بعد الأزمة العنيفة مع إدارة النادي، في صيف العام الجاري.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن إدارة الريال، لا تريد أن تظهر مجددا في موقف ضعف، لأنها تدرك تماما، أن ملاك النادي الباريسي في قطر، سيراهنون بكل قوة على إقناع مبابي بتوقيع عقد جديد.