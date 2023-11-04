سر بيان ريال مدريد لنفي التفاوض مع مبابي

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في الانتقالات، سر إصدار ريال مدريد بيانًا ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فابريزيو رومانو: "لا يزال حلم ريال مدريد الكبير لعام 2024 هو كيليان مبابي، نفى ريال مدريد شائعات مبابي لأنهم يريدون أن يظل الوضع هادئًا، يريدون أن يقرر مبابي مستقبله في الأشهر المقبلة".

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًّا، ينفي من خلاله التفاوض مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان لضمه في الموسم المقبل.

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بيان ريال مدريد

وقال ريال مدريد في بيانه:

نظرًا للأخبار الصادرة مؤخرًا والتي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة، والتي توجد فيها تكهنات حول المفاوضات المزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، يريد نادي ريال مدريد أن يوضح أن هذه المعلومات كاذبة تمامًا وأنه لم يتم إجراء مثل هذه المفاوضات، اللاعب ينتمي إلى باريس سان جيرمان.



وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت في تقرير لها أن نجوم فريق ريال مدريد الإسباني مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وجود بيلينجهام وغيرهم يدركون جيدًا أن انضمام النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان محسوم للميرنجي.

وواصلت الصحيفة الإسبانية أن كل المؤشرات في إسبانيا وفرنسا، تفيد بأن كيليان مبابي سينضم للفريق الملكي في شهر يونيو العام المقبل 2024.

وأشارت إلى أن كل من لهم علاقة مباشرة بالنادي الباريسي، يؤكدون أن عملية إقناع مبابي بتجديد عقده، صعبة.

ولفتت إلى أن تجهم كيليان مبابي في حفل الكرة الذهبية، مساء الإثنين الماضي، ووصوله أخيرًا ومغادرته سريعا، عزز من التكهنات أيضًا بشأن الانتقال إلى الملكي.

تابعت بأن تألق بيلينجهام مع ريال مدريد، غير المشهد والأحداث، ولكن علاقة كيليان مبابي، لم تعد كما هي بمسؤولي النادي الباريسي، بينما أثبت النجم الفرنسي قدرته على تحمل الضغوط، والتزم الصمت بعد الأزمة العنيفة مع إدارة النادي، في صيف العام الجاري.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن إدارة الريال، لا تريد أن تظهر مجددا في موقف ضعف، لأنها تدرك تماما، أن ملاك النادي الباريسي في قطر، سيراهنون بكل قوة على إقناع مبابي بتوقيع عقد جديد.

فينيسيوس سعيد بالتجديد لريال مدريد

من ناحية أخرى عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن سعادته البالغة بتجديد عقده مع النادي الملكي حتى 2027 المقبل.

وقال فينيسيوس عبر موقع ريال مدريد: "مرحبًا مدريديستاس، أنا سعيد جدًّا بتمديد عقدي. إنه حلم بالنسبة لي، وآمل أن أتمكن من الاستمرار هنا لسنوات عديدة وتسجيل العديد من الأهداف والفوز بالعديد من الألقاب. شكرًا لكم على محبتكم الدائمة وهلا مدريد!".

سبب جائزة فينيسيوس جونيور

وتوج فينيسيوس جونيور بجائزة سقراط تقديرا للعمل الإنساني الذي يقوم به لاعبو كرة القدم بحسب الصحفي ماريو كورتيجانا.

وشملت المساهمات البارزة للنجم فينيسيوس إنشاء مدرسة ومستشفى في مسقط رأسه بامبالي، وكانت لجنة متميزة مكونة من ستة أعضاء مسؤولة عن عملية اختيار الجائزة في العام الماضي.

وفي 2022، استثمر فينيسيوس 335 ألف يورو في معهد "Vini Jr"، وهو تطبيق تعليمي مصمم لمساعدة الطلاب المحرومين.

وأسهم فينيسيوس فيما يزيد على مليون يورو في 2023. وبالتطلع إلى عام 2024، من المتوقع أن يرتفع التزام فينيسيوس إلى مستوى أعلى، مع تعهد بقيمة 2.5 مليون يورو.

والجوائز الرئيسة التي يتم تقديمها خلال حفل سنوي، هي جائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات لأفضل لاعب ولاعبة خلال العام السابق، وكأس كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وهناك أيضًا جائزة نادي العام، وجائزة سقراط.

وفي الموسم الماضي سجل فينيسيوس 23 هدفًا وصنع 21 في 55 مباراة مع ريال مدريد.

وكان فينيسيوس جونيور قد تعرض لإهانات عنصرية في مباراة ريال مدريد وفالنسيا الموسم الماضي على ملعب ميستايا ما فجر أزمة كبيرة.

كما تعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية من عدد من جماهير برشلونة في الكلاسيكو، يوم السبت الماضي، وهو الأمر الذي رفضه برشلونة.

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2024، ويتطلع مسؤولو المرينجي لتأمين مستقبله داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

وقبل أيام قال فابريزيو رومانو، عبر حسابه الموثق على منصة "تويتر": "تمديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد تم بنسبة 101%، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريبًا".