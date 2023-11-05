اتحاد الكرة يتخذ هذا القرار بشأن تشكيل منتخب الناشئين مواليد 2009

اتحاد الكرة، أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية برئاسة جمال علام، حسم قراره بشأن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، الذي كان مرشحا لقيادته نجم الزمالك السابق طارق السيد.

وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لفيتو، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة رفض تشكيل منتخب مواليد 2009 في الوقت الحالي، خاصة أنه لن يكون لديه أي إرتباطات رسمية قبل عامين من ألان، لذلك فضل المجلس إرجاء تشكيل الجهاز الفني لهذا الفريق لمجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي سيتولى إدارة شئون الاتحاد عقب إنتهاء فترة ولاية المجلس الحالي في شهر أغسطس المقبل.

Advertisements

وكانت فيتو كشفت في وقت سابق أن مجلس الجبلاية قرر إرجاء تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، قبل أن يتأكد اليوم ترك مهمة تشكيله لمجلس الجبلاية القادم.

وكان مصدر موثوق داخل اتحاد الكرة المصري، كشف أن مجلس الجبلاية لم يتطرق خلال جلسته التي عقدها الأحد الماضي إلى تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2009.

وأضاف المصدر، أن مجلس الجبلاية يتجه بشدة لإرجاء تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2009، خاصة أن الوقت لا يزال مبكرا أمام أول إرتباط رسمي له والذي لن يكون قبل عام ونصف من الآن على الأقل، لذلك فضل المجلس إرجاء تشكيله في الوقت الحالي، حتى لا يكبد خزينة اتحاد الكرة مزيدا من الأعباء.

جدير بالذكر، أن طارق السيد نجم منتخب مصر والزمالك السابق، هو المرشح الأوفر حظا لتولي منصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2009.

جمال علام يجتمع بجهاز منتخب الشباب

وعقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد، للاطمئنان علي استعدادات المنتخب لبطولة شمال افريقيا التي تقام في تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد جمال علام في كلمته للجهاز، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة لديه ثقة كبيرة في هذا المنتخب لتحقيق انجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس على توفير كل الإمكانات لإنجاح هذا الجيل الذي يضم عناصر مميزة، مطالبا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.

طارق السيد نجم الزمالك السابق، فيتو

في المقابل، وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد علي ثقته في الجهاز الفني، مؤكدا علي أن الجهاز الفني والاداري والطبي سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية.

في السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة في بطولة شمال إفريقيا بانضمام رامي عادل مدربا مساعدا وكريم فهمي محلل الأداء.

ملعب ترتان

ويبحث منتخب مصر للشباب مواليد 2005 عن ملعب أرضيته من الترتان، يستضيف تدريبات الفريق خلال معسكره المقبل، المقرر انطلاقه يوم 6 نوفمبر المقبل في ختام استعداداته للمشاركة في دورة شمال أفريقيا بتونس.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، أن مباريات دورة شمال أفريقيا في تونس ستقام على ملعب من الترتان، لذلك يبحث الجهاز الفني للفريق بقيادة وائل رياض عن ملعب ترتان بالقاهرة يستضيف بعض تدريبات الفريق قبل السفر إلى تونس للمشاركة في الدورة.

استدعاء 26 لاعبا لمعسكر منتخب الشباب

واستقر وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، على استدعاء 26 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق، المقرر انطلاقه يوم 6 نوفمبر المقبل، في ختام تحضيرات الفريق للمشاركة في دورة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين.

وعقب انتهاء المعسكر الذي يستمر حتى موعد السفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا، سيصطحب وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب 22 لاعبا فقط إلى تونس، وفقا للائحة البطولة، وهو ما يعني إ٦ستبعاد 3 لاعبين من بين اللاعبين الـ25 الذين سيشاركون في المعسكر.

وينطلق معسكر منتخب الشباب استعدادا لدورة شمال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل، في أحد الفنادق بشرق القاهرة، ويستمر حتى موعد السفر إلى تونس يوم 11 نوفمبر.

موعد السفر إلى تونس

حدد الجهاز الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض يوم 11 نوفمبر المقبل موعدًا للسفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا للشباب تحت 19 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين بمشاركة 5 منتخبات هي تونس البلد المضيف ومصر وليبيا والمغرب والجزائر.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في الدورة يوم 15 نوفمبر أمام منتخب ليبيا.