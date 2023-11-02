كاف يخطر اتحاد الكرة بقائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

أمم إفريقيا، أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا بخطاب يحدد فيه قائمة المنتخب الوطني الأول بتواجد 23 لاعبًا فقط في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وبذلك يكون الكاف قد قلل عدد اللاعبين إلى 23 لاعبا في قائمة كل منتخب بعدما كان 28 لاعبا في آخر بطولتين.

وطلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم،من مسئولي اتحاد الكرة، ضرورة حسم مصير اعتماد مجلس الجبلاية، لائحة المكافآت الجديدة للمنتخب بعد زيادتها.

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وجاء طلب فيتوريا خاصة وأن اتحاد الكرة مازال يعمل بلائحة المكافآت بالجهازين السابقين للمنتخب بقيادة إيهاب جلال والبرتغالي كارلوس كيروش.

ويرغب فيتوريا في اعتماد لائحة المكافآت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية والتي تقام في يناير المقبل

ويستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، يسعى لتحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، لا سيما بعد النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للتأهل لنهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة وتخصيصه 9 مقاعد في النسخة المقبلة للقارة الإفريقية، وهو ما يعزز فرص منتخب مصر في التأهل للمونديال في النسخة المقبلة 2026.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

تقام مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي يوم الأربعاء ١٦ نوفمبر المقبل، في الجولة الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

منتخب جيبوتي منافس مصر في تصفيات المونديال، فيتو

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، يستضيفها استاد القاهرة الدولي، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي.

ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا

احتل منتخب مصر المركز الخامس على المستوى الإفريقي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن شهر أكتوبر.

تصنيف منتخبات أفريقيا

المغرب 13 عالميا

السنغال 20 عالميا

تونس 32 عالميا

الجزائر 33 عالميا

مصر 35 عالميا

نيجيريا 40 عالميا

الكاميرون 47 عالميا

مالي 52 عالميا

حافظ منتخب مصر على مركزه 35 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر عن شهر أكتوبر.

وجاء ذلك بعد الفوز على زامبيا بهدف والتعادل مع الجزائر بهدف لمثله في آخر مباريات الفراعنة في معسكر أكتوبر الذي أقيم بالإمارات.

عودة أحمد حجازي لصفوف منتخب مصر

سيطرت حالة من التفاؤل والارتياح على الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد الاطمئنان على الحالة الطبية لمدافع الفريق أحمد حجازي، المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي، بعد أن عقد اللاعب جلسة مع روي فيتوريا في الإمارات، والتي طمأن خلالها حجازي المدير الفني للفراعنة أنه تماثل للشفاء ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي وأنه سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بنهاية شهر ديسمبر المقبل على الأكثر.

موعد عودة حجازي للتدريبات الجماعية

وأكد أحمد حجازي خلال جلسته مع روي فيتوريا أن الطبيب الخاص به أكد على عودته في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، على أن يشارك بعدها في المباريات بشكل طبيعي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لـ منتخب مصر، أن روي فيتوريا كلف محمد أبو العلا طبيب الفريق، بمتابعة الحالة الطبية للاعب أحمد حجازي خلال الفترة القادمة، وإعداد تقارير دورية عن جاهزيته للمباريات، لحسم موقفه من التواجد في القائمة النهائية للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2024 التي تنطلق في كوت ديفوار في يناير المقبل.