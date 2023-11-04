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رياضة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع سوسيداد في الشوط الأول

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

الدوري الإسباني، إنتهي الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال سوسيداد بالتعادل السلبي بدون أهداف في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

 

وتبادل الفريقان السيطرة على اللعب ولكن دون خطورة على المرمى خلال الـ45 دقيقة الأولى.

 

ترتيب برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ويحتل نادي برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة بعدما خسر في الجولة الماضية أمام نادي ريال مدريد ولم يحصل علي أي نقاط، كما إستطاع نادي برشلونة الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط في الدوري الإسباني.

 

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أما عن نادي ريال سوسيداد فهو يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 أخري وخسر في مبارتين، ويسعي للإستكمال بهذا الأداء المميز بالنسبة لة كفريق متواضع من أجل الصعود للمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينجو مارتينيز - بالدي.

في خط الوسط: جوندوجان - جافي - بيدري.

في خط الهجوم: فيران توريس - ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.

فيما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن لاعب وسط برشلونة بيدري جونزاليس، شارك في المران الجماعي، اليوم الجمعة، ليتأكد تعافيه تماما من الإصابة.

وأشارت إلى أن بيدري، أدى التدريب كاملا لليوم الثالث على التوالي، بعد تعافيه من إصابة في الفخذ الأيمن، تعرض لها في أواخر أغسطس الماضي.


وأضافت أن بيدري سيكون جاهزا لتعزيز صفوف البارسا بعد غياب دام 71 يوما، وسينضم للقائمة التي ستخوض مباراة ريال سوسيداد، غدا في الدوري.

في المقابل، لم يشارك لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، في المران الجماعي، لعدم تعافيه بشكل تام من إصابته في الكاحل الأيمن.

ولفتت إلى أن دي يونج، ستتأجل عودته عند مواجهة شاختار دونتسيك الأوكراني، يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

وختمت موندو ديبورتيفو تقريرها بأن سيرجي روبيرتو، لم يتخلص أيضا بعد من إصابته في الساق اليمنى.

 

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