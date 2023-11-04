السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

قبل ظهوره مع برشلونة تعرف على اللاعب السنغالي مباكي

مامادو مباكي،فيتو
مامادو مباكي،فيتو

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنه أصبح بإمكان السنغالي مامادو مباكي اللعب لأول مرة مباراة رسمية مع برشلونة بعد أشهر من الانتظار للحصول على الوثائق، إذ وقع في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن قلب الدفاع السنغالي يتميز بقدرته البدنية، ويعرف كرة القدم الإسبانية منذ فترة وجوده في فياريال، وقد استدعاه تشافي لقائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم السبت، في الليجا.

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وخسر رافا ماركيز العديد من اللاعبين في كأس العالم تحت 17 عاما (من بينهم مارك جويو وباو كوبارسي)، لكنه اكتسب مامادو مباكي قلب الدفاع القوي.

من هو مامادو مباكي؟

ويبلغ مامادو مباكي من العمر 20 عامًا فقط، ولكنه يتمتع بالفعل بمسيرة رياضية واسعة النطاق، وولد في مدينة روفيسك السنغالية، وتنقل من مكان إلى آخر.

وشارك مباكي في فريق الشباب في فياريال، وجرب حظه في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد بعض الاختبارات، تعاقد معه نادي لوس أنجلوس، وفي موسم 2020/2021 لعب 8 مباريات في الدوري الأمريكي USL مع فريق لاس فيجاس لايت، وهو نوع من الشركات التابعة للوس أنجلوس، من أجل "الترقية" إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ولعب مباكي 18 مباراة متتالية مع نادي لوس أنجلوس بشكل أساسي مع المدرب بوب برادلي، كما تحسنت النتائج كثيرًا تزامنا مع تواجد السنغالي.

وفي الموسم التالي، 2021/2022، حافظ مباكي على مستواه ولعب 20 مباراة، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وتألق مباكي في الفريق الرديف لفريق فياريال ولعب 25 مباراة وسجل 3 أهداف، وأول ظهور له مع الفريق الأول كان مع المدرب كيكي سيتين.

وكان ذلك في كأس ملك إسبانيا في 12 نوفمبر 2022، في الفوز 9/0 على سانتا أماليا، ولعب نصف ساعة.

وكرر مباكي ذلك في يناير الماضي، ليشارك لأول مرة في الليجا في فوز فياريال 1/0 على جيرونا.

الانتقال إلى برشلونة 

وهذا الصيف، استعار برشلونة مباكي وتم تقديمه في منتصف سبتمبر، وقد استغرق الحصول على الوثائق اللازمة وقتا ليكون قادرًا على اللعب في الدوري الإسباني.

وأول ما يلفت الانتباه في مامادو مباكي هو طوله الذي يبلغ 1.90 مترًا تقريبًا، ووزنه 74 كيلوجراما، وأفضل ما يميزه هو التمركز بشكل جيد ومنع المنافسين من دخول منطقته، كما قالت "سبورت".

كما يتميز مباكي بالسرعة الجيدة، لكن المشكلة هي الوقت الذي أمضاه اللاعب دون مشاركة، لذلك من المتوقع أن يدخل الفريق تدريجيا، رغم أنه يستعد جيدا، والخسائر في المحور قد تعجل بضمه ولو كأساسي في المباريات المقبلة.

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برشلونة مباكي مامادو مباكي سوسيداد الليجا

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