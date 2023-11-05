شريف حلمي اخرهم، فنانون خضعوا لعمليات جراحية أثارت قلق الجمهور

شهد الوسط الفني، إجراء عدد من الفنانين لعمليات جراحية مختلفة علي فترات متقاربة، أثارت قلق الجمهور، وأخرهم الفنان شريف حلمي الذي أجري عملية جراحية أمس السبت، علي أثرها طلبت ابنته “هايدي” الدعاء له.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز الفنانين الذين أجروا عمليات جراحية مؤخرا.

شريف حلمي يخضع لعملية جراحية

أعلنت هايدي شريف ابنة الفنان شريف حلمي عن خضوع والدها لعملية جراحية وكتبت عبر صفحتها على الفيس بوك: "ادعوا لأبويا... بابا في العمليات ربنا يديني الصبر ويشفيه أمين يارب".

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ودعت لوالدها قائلة: "أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركمك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين".

سلينا جوميز تخضع لعملية جراحية

وفي شهر أغسطس الماضي، أعلنت النجمة الشابة سلينا جوميز، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن إجرائها لعملية جراحية، بعد تعرضها لكسر في اليد.

وكتبت سيلينا جوميز عبر حسابها على “إنستجرام”، “كسرت يدي، وخضعت لعملية جراحية، غير مهتمة بيع أي شئ.. أنا فقط سعيدة، لأنني أصنع موسيقي مع أصدقائي”.

الشاعر عنتر هلال

وفي شهر أكتوبر الماضي، خضع الشاعر عنتر هلال لعملية قلب مفتوح وتمت العملية بنجاح.

وقد كان حرص الشاعر عنتر هلال علي أن يطمئن الجمهور علي حالته الصحية، وذلك بعد خضوعه لعملية “قلب مفتوح” مؤخرا، وذلك من خلال مقطع فيديو علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأكد عنتر هلال أنه أصبح بصحة جيدة في الوقت الحالي، مؤكدا أنها كانت تجربة جميلة برغم الصعوبة التي مر بها.

وأضاف:" رجعنا بقي نتشاقي ونحلو مع بعض تاني ونرجع الضحك والفلسفة بس الحمد لله دي أجمل وأعز وأغلي وأحسن ناس في حياتي، أنا بطمنكم بقيت كويس جدا الحمدلله.

حورية فرغلي تخضع لإجراء عملية جراحية جديدة

وفي شهر يوليو الماضي، كشفت الفنانة حورية فرغلي عن إجرائها عملية جراحية جديدة وهى استئصال الرحم.

وقالت حورية فرغلي لـ "ET بالعربي" أنها تشعر بالتعب الشديد فى الوقت الحالي، ولا تستطيع التحدث كثيرا، ولكن تطمئن الجمهور على حالتها الصحية وأنها تتحسن من وقت للآخر، وأضافت: "أنا اتولدت من جديد".

أمال ماهر

وفي شهر أغسطس الماضي، أعلنت المطربة مروة نصر عن تعرض المطربة آمال ماهر لوعكة صحية مفاجئة تطلبت تدخلًا جراحيًّا.

إذ نشرت مروة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لـ آمال ماهر وأرفقتها بتعليق: آمال ماهر بتعمل عملية حرجة ادعوا لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ألف سلامة عليكِ يا حبيبتي إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".