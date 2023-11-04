السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

ابنة الفنان شريف حلمي تطلب الدعاء لوالدها: ادعوا لأبويا بابا في العمليات 

الفنان شريف حلمي
الفنان شريف حلمي وابنته، فيتو

أعلنت هايدي شريف ابنة الفنان شريف حلمي عن خضوع والدها لعملية جراحية وكتبت عبر صفحتها على الفيس بوك: "ادعوا لأبويا... بابا في العمليات ربنا يديني الصبر ويشفيه أمين يارب".

 

ودعت لوالدها قائلة: "أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركمك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين".

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آخر أعمال شريف حلمي

 

وقد شارك الفنان شريف حلمي بمسلسل الأصلي بطولة ريهام عبدالغفور  و مسلسل "إلا أنا" وحكاية "تقلها دهب" التي سلطت الضوء على قصة حياة البطلات الأوليمبيات الثلاث هداية ملاك وفريال أشرف وسمر حمزة، وتجسد البطلات في الحكاية كلٍ من هند عبد الحليم وسارة عبد الرحمن وهلا السعيد.

 

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الفيس بوك حكاية تقلها دهب ريهام عبدالغفور ابنة الفنان شريف حلمي شريف حلمي

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