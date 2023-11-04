السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط 17 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في إهناسيا ببني سويف

ضبط دقيق مدعم في
ضبط دقيق مدعم في اهناسيا ببني سويف، فيتو

 أعلنت محافظة بني سويف، السبت، عن ضبط 17 جوال دقيق مدعم بقرية نزلة خلف بـ مركز إهناسيا، قبل بيعها في السوق السوداء، وكذلك تحرير محضر للتصرف في 5 أجولة دقيق بأحد المخابز، بجانب عدة محاضر أخرى لمخالفات تموينية وبيئية أخرى بالقرية.

ضبط دقيق مدعم في اهناسيا ببني سويف

 

محافظ بني سويف

 وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه فى ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها، فضلًا عن متابعة الموقف الخدمي بقرى ومراكز المحافظة.

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ازالة تعديات ببني سويف

 

مركز بني سويف

وفي هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بعدد من الجهود والأنشطة الميدانية، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف "هاني الجويلي" رئيس المركز، عن رفع القمامة والمخلفات بشارع كورنيش النيل وطريق السادات وشارع صلاح سالم وموقع المؤسسة وشارع أحمد عرابي وشارع الروضة وشارع عبد السلام عارف، وجمع المخلفات المنزلية بعدد من قرى المركز، بجانب إزالة في المهد لعدة حالات تعد بالبناء المخالف على مساحات متفرقة من الأرض الزراعية بزمام قرى تزمنت الشرقية، منقريش، والدوالطة.

 

متابعة محطات الوقود ببني سويف

مركز الواسطى

 بينما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى تحت إشراف "حمادة راضي" رئيس المركز، حملة على محطات الوقود؛ للوقوف على الأرصدة المتوفرة من البنزين بمختلف أنواعه، حيث تم التأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها، فضلًا عن القيد والتسجيل بسجل 21 بترول، كما تم المرور على موقف سيارات الأجرة بالمدن والقرى، للوقوف على انتظام الأوضاع وتوافر وسائل نقل المواطنين، ومتابعة التزام سائقي السيارات بالتعريفة المقررة دون زيادة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من صباح أمس.

 

متابعة مواقف السيارات ببني سويف

 

مركز إهناسيا

 من جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة "ناصر سيف النصر" رئيس المركز، بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية والتموين وحماية المستهلك تحت إشراف الأستاذ أحمد عبد الصمد نائب رئيس المركز للمرور على بعض المخابز بدائرة المركز، حيث تم ضبط 17 جوال دقيق مدعم بقرية نزلة خلف والمخصص للمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء وتحرير محضر للتصرف في 5 أجولة دقيق بأحد المخابز، بجانب عدة محاضر أخرى لمخالفات تموينية وبيبئية، فيما تم المرور على بعض محطات الوقود بدائرة المركز ومراجعة الالتزام بأسعار البنزين الجديدة.

 

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