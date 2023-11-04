السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن هجوما عنيفا على غزة والمقاومة ترد باستهداف تل أبيب

انفجارات تل أبيب،
انفجارات تل أبيب، فيتو

أخبار غزة الآن، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما عنيفا على قطاع غزة.

 

وأوضح الإعلام الفلسطيني أن الفصائل الفلسطينية قصفت تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، ودوت صفارات الإنذار.

 

وادعت وسائل الإعلام العبرية أنه تم اعتراض أكثر من 10 صواريخ في سماء تل أبيب.    

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جيش الاحتلال: نتواصل مع مصر وأمريكا حول سيارات الإسعاف قبل عبورها معبر رفح

غارات الاحتلال الجوية

في سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري: قواتنا مستمرة في توسيع غاراتها الجوية على الأهداف في قطاع غزة.

 

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وأدعى بقوله: قواتنا هاجمت عدة أهداف لحزب الله في لبنان ردًّا على إطلاق القذائف، وأسقطنا اليوم صاروخًا أطلقته حماس من خلال منظومة السهم ونواصل الدفاع عن إسرائيل من كل مكان.

 

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: إنه رافق رئيس الأركان الإسرائيلي في جولته داخل غزة وتم لقاء القادة في الميدان، متابعًا: سنواصل تعميق إنجازاتنا في قطاع غزة الليلة وفي الأيام المقبلة- على حد قوله.

 

وزعم هاغاري أنه ارتفعت أعداد الجنود والضباط القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 345 قتيلًا.

 

وواصل هاغاري ادعاءاته ومزاعمه قائلًا: منذ بداية الحرب نحن ندعو سكان شمال غزة النزول جنوبًا فهناك الأمن والشرب والغذاء حتى لا تستخدمهم حماس كدروع بشرية، متابعًا: نحاول القضاء على يحيى السنوار في غزة وإعادة المخطوفين لدى حركة حماس- في إشارة منه إلى الأسرى الإسرائيليين.

 

وبسؤاله عن حقيقة فحص سيارات الإسعاف التي تتوجه إلى مصر؟ أجاب قائلًا: "معبر رفح يدار عن طريق مصر ونحن على اتصال مع المصريين والولايات المتحدة، وهم من يمررون المساعدات الإنسانية بعد فحصها، ونقل المصابين إلى مصر جهود جيدة لأنه يجب إخلاء المستشفيات لأنها مؤسسات إرهابية – على حد مزاعمه، متابعا: لا بدَّ من معالجة الأمور، ونحن ننظر من ناحية استخبارية على كل من يعبر ونشارك المصريين ما هو مطلوب- بحسب ادعاءاته.

 

وتابع متحدث جيش الاحتلال مزاعمه: تأكدنا أن كل المصابين الذين نقلوا إلى مصر ليس من بينهم أي عناصر تابعة لحركة حماس، ونفحص سيارات الإسعاف قبل عبورها معبر رفح، وأيضَا نفحص الإمدادات قبل دخولها إلى غزة وذلك بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة- على حد قوله، مشيرا إلى أن الوقود لن يدخل قطاع غزة.

 

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