منتخب الشباب، وائل رياض يحضر مباراة إنبي ودجلة بدورى الجمهورية (صور)

منتخب الشباب، حرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، على حضور مباراة إنبي ووادي دجلة بدورى الجمهورية التي أقيمت اليوم في الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعب توليب جاردنز، في إطار خطة الجهاز الفني للمنتخب لمتابعة جميع اللاعبين في هذه المرحلة السنية.

وحضر علاء عبده المدرب العام لمنتخب الشباب مباراة بتروجيت وأسيوط التي أقيمت بدار الوقود، بينما حضر أيمن طاهر مدرب حراس المرمى مباراة الزمالك وفاركو التي جرت بملعب نادي الزمالك الفرعي لمتابعة اللاعبين المميزين في هذه الفرق واعداد تقارير عنها.

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ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على حضور مباريات دوري الجمهورية والمناطق لمتابعة أكبر عدد من اللاعبين واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب الشباب، حيث يستعد المنتخب للمشاركة في بطولة شمال افريقيا في تونس نوفمبر المقبل.

ملعب ترتان

ويبحث منتخب مصر للشباب مواليد 2005 عن ملعب أرضيته من الترتان، يستضيف تدريبات الفريق خلال معسكره المقبل، المقرر انطلاقه يوم 6 نوفمبر المقبل في ختام استعداداته للمشاركة في دورة شمال أفريقيا بتونس.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، أن مباريات دورة شمال أفريقيا في تونس ستقام على ملعب من الترتان، لذلك يبحث الجهاز الفني للفريق بقيادة وائل رياض عن ملعب ترتان بالقاهرة يستضيف بعض تدريبات الفريق قبل السفر إلى تونس للمشاركة في الدورة.

موعد السفر إلى تونس

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض يوم 11 نوفمبر المقبل موعدًا للسفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا للشباب تحت 19 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين بمشاركة 5 منتخبات هي تونس البلد المضيف ومصر وليبيا والمغرب والجزائر.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في الدورة يوم 15 نوفمبر أمام منتخب ليبيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

بداية تحضيرات منتخب الشباب لدورة شمال أفريقيا

ودخل منتخب الشباب أول معسكراته التدريبية يوم الأحد الماضي بمدينة الإسماعيلية بمشاركة 34 لاعبا ويستمر المعسكر حتى الجمعة المقبل.

وكان منتخب مصر للشباب استهل استعداداته لدورة شمال أفريقيا بخوض معسكرين تدريبيين، الأول أقيم في الإسماعيلية واستمر 6 أيام، وشارك به 34 لاعبًا، ضمن مرحلة انتقاء العناصر التي تصلح لتمثيل المنتخب المصري في المنافسات الرسمية القادمة.

ثم دخل منتخب الشباب معسكرا تدريبيا مفتوحا على مدار ثلاثة أيام على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، اختتم الجمعة الماضي، وشهد إستدعاء 50 لاعبا آخرين، على مجموعتين كل مجموعة ضمت 25 لاعبًا.